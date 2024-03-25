Koruma Şirketler Grubu ve Aracı ailesinin eğitime desteği sürüyor

EKONOMİ / KOCAELİ

Koruma Şirketler Grubu ve Aracı Ailesi, Kocaeli’nin gelişimine katkı sağlamak amacıyla şehre yeni bir ilkokul daha kazandırmak için kolları sıvadı. Aile büyüklerinden devraldıkları hayırseverlik bayrağını ileriye taşıyan Aracı Ailesi, Kocaeli’ne 35 derslikli yeni bir ilkokul yaptıracak. Şükrü Kemal Aracı İlkokulu’nun inşasının iki yılda tamamlanması hedefleniyor.

Kocaeli’nin Derince İlçesi’nde yaptırılacak 35 derslikli ilkokul için Kocaeli Valiliği’nde düzenlenen törenle protokol imzalandı. Törene; Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Koruma Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı ve Koruma Şirketler Grubu Başkan Vekili Şükrü Kemal Aracı tarafından atılan imzalar ile Kocaeli’nin eğitim hayatına kazandırılacak olan ilkokulun inşasının iki yılda tamamlanması hedefleniyor. Koruma Şirketler Grubu Başkan Vekili Şükrü Kemal Aracı’nın adını taşıyacak olan toplam 35 derslikli ilkokulda, 3 adet ana sınıfı da yer alacak.

Aracı Ailesi, Kocaeli’ne pek çok eser kazandırdı

Bugüne kadar doğup büyüdükleri Kocaeli’ne pek çok eser kazandıran Aracı Ailesi, Kırım göçmeni rahmetli babaları Şükrü Aracı adına 38 derslikli ve 866 çocuğun eğitim gördüğü Şükrü Aracı İlkokulu’nu, rahmetli anneleri Semahat Aracı adına Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi’nde hizmet veren Semahat Aracı Onkoloji ve Palyatif Bakım Merkezi’ni yaptırmıştı. Semahat Aracı Onkoloji ve Palyatif Bakım Merkezi’nde, kanser hastalarının yanı sıra Alzheimer, Demans (Bunama), Parkinson hastalarına da hizmet veriliyor. Onkoloji, Fizik Tedavi ve Palyatif bakım servislerinin yer aldığı merkezin 84 oda ve 135 yatak kapasitesi bulunuyor. Aracı kardeşler, babaannelerinin anısını yaşatmak amacıyla, Kocaeli’ndeki aile evlerini bağışlayarak Zöhre Aracı Evi’ni, KALBEN Derneği’nin kullanımına sunmuştu. Buna ek olarak Zöhre Aracı’nın adına Yuvacık’ta inşası bitmek üzere olan bir yurt projesi bulunuyor.

Kente yapılan hizmetler, yatırımlar ve destekler için Aracı Ailesine teşekkür

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Aracı Ailesi tarafından yaptırılacak olan Şükrü Kemal Aracı İlkokulu’nun yapımına yönelik protokol ile ilgili olarak, “Vefa İbrahim Aracı ve ailesinin kentimize yaptıklarını takdir ediyoruz. Özellikle deprem döneminde verdikleri destek ve çalışmaları çok kıymetliydi. Bugüne kadar şehrimize yaptığı hizmetler, yatırımlar ve destekler dolayısıyla Aracı Ailesi’ne teşekkür ediyoruz. Bu eğitim kurumumuzun da aziz milletimiz ve Derinceli kardeşlerimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. En büyük hayrın ülkemizin geleceği ve teminatı olan evlatlarımıza yapılan yatırım olduğunu düşünüyorum” dedi.

“Ülkemizin geleceğine katkı sağlamayı hedefliyoruz”

Koruma Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, Derince İlçesi’nde eğitim-öğretim hayatına kazandıracakları, ağabeyleri Şükrü Kemal Aracı’nın adını taşıyacak olan ilkokula ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: “Ben ve kardeşlerim Kırım göçmeni olan babamız Şükrü Aracı ve annemiz Semahat Aracı gibi ülkemiz insanının yararına çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz. Okullar, hastaneler yaptırarak, başarılı ve yetenekli gençlerimize eğitim bursları vererek, toplum yararına projeleri destekleyerek ülkemizin geleceğine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Eğitime destek özel olarak önem verdiğimiz bir konu. İmzalanan protokolle şehrimize kazandıracağımız ilkokul, ailemizin en büyüğü olan ağabeyimiz Şükrü Kemal Aracı’nın adını taşıyacak. Şimdiye kadar eğitim ve sağlık alanında Kocaeli’ne kazandırdığımız eserlerin ve bundan sonra yapacaklarımızın ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyoruz.”