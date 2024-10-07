Koruma Temizlik 5. Beauty İstanbul Fuarı’na katıldı

EKONOMİ / KOCAELİ

Koruma Temizlik A.Ş.Genel Müdürü M. İmer Özer temizlik, hijyen ve kozmetik ürünlerinin Türkiye’nin yanı sıra 6 kıtada 40’tan fazla ülkeye ihraç edildiğini ve Private Label üretimi ve ihracatı yapıldığını dile getirdi. Özer, 62 ülkeden bin 100 katılımcı ve 169 ülkeden binlerce ticari ziyaretçiyle gerçekleşen fuarda, firmanın sektörde öncü olan ürünlerini sergilediğini belirtirken, “Bu yılki etkinlikte önemli bir yeniliğe imza attık. 2025 yılında Kocaeli Dilovası’nda faaliyete geçirmeyi planladığımız dördüncü fabrikanın yaptığı yatırımlar sonucunda, ürün yelpazesine ekleyeceğimiz yeni ürünleri ilk kez ziyaretçilerle buluşturduk” dedi.

Dünyanın en büyük beş kozmetik fuarı arasındaki yerini her yıl daha da güçlendiren ve Beauty İstanbul’da gördükleri ilgiden çok memnun olduklarını belirten İmer Özer, “Çeşitli lokasyonlardan pek çok katılımcı ve ziyaretçinin yer aldığı Beauty İstanbul Fuarı, potansiyel müşterilere ulaşma ve yeni iş birlikleri geliştirme noktasında oldukça verimli geçti. Beauty İstanbul Fuarı aynı zamanda bize mevcut müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla bir araya gelmek açısından güzel bir buluşma noktası sağlıyor” ifadelerinde bulundu.

Koruma Temizlik A.Ş. 6 kıtada 40’ı aşkın ülkeye ihracat yapıyor

6 kıtada 40’ı aşkın ülkeye ihracat yaptıklarınave daha fazla ülkeye ürünlerini ulaştırmak için çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüklerine dikkat çeken Özer, “Beauty İstanbul Fuarı’nda tüketicilerin hayatını kolaylaştırmaya odaklandığımız ürünlerin yanı sıra, 2025 yılında devreye alacağımız dördüncü fabrikamızda üreteceğimiz yeni yatırım ürünlerimizi de tanıttık. Kapasite artışı ve yeni yatırımlarla birlikte Ar-Ge’ye verdiğimiz önem, sektörde öncü bir rol üstlenmemizin yanında bizi hep daha iyiyi ve günceli üretmeye teşvik ediyor. Önümüzdeki süreçte de hem firmamız hem ülkemiz için katma değerli ürünler üreterek büyümeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.