COMPEED Türkiye pazarına girdi

Türkiye, ayak rahatsızlıklarında Avrupa’nın en yüksek oranlarına sahip ülkeler arasında yer alıyor. Gün boyu ayakta kalmak, tempolu şehir hayatı, spor aktiviteleri ya da yanlış ayakkabı seçimi. Tüm bu etkenler sürtünme ye bağlı kabarcık oluşumunu tetikleyerek pek çok kişinin günlük yaşamını zorlaştırabiliyor. COMPEED ise tam bu noktada, küçük ama etkili çözümleriyle adımların durmaması için devreye giriyor.

Compeed markasını Türkiye’ye getiren Perrigo Türkiye’nin Pazarlama Direktörü Gözde Gündüz Shavky konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Gün içinde attığımız adımların hayat kalitemiz üzerindeki etkisini çoğu zaman fark etmiyoruz. Oysa ayaklarda oluşan kabarcıklar ve sürtünme kaynaklı problemler, özellikle aktif yaşamın en yaygın ama en yanlış çözülen konularından biri. Biz de tam bu noktada, Avrupa’nın 1 numaralı cilt onarım uzmanı Compeed’i Perrigo çatısı altında Türkiye’ye getirerek, tüketicilere bilimsel temele dayanan ve gerçek konfor sağlayan doğru çözümü sunuyoruz.”

“Compeed ürün ailesi, tüketici ihtiyaçlarına özel geliştirilmiş çözümleriyle gün içinde fark ettirmeden hayatın bir parçası haline geliyor. Uzun süreli kullanım performansıyla gün boyu kesintisiz konfor sunarak kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.”

Kabarcık oluşmadan önce önlem alın

COMPEED Sürtünme Önleyici Stick, hidrojene bitkisel yağ içeren formülü sayesinde gün içinde maruz kalınan sürtünmeyi azaltarak kabarcık oluşumunu önlemeye yardımcı oluyor. İz bırakmayan ve görünmez formüle sahip balsam formunda olan COMPEED, yalnızca ayak bölgesine değil, sürtünmeye maruz kalan vücudun tüm bölgelerine stick şeklindeki yapısı sayesinde kolayca uygulanabiliyor.

COMPEED, Türkiye’de eczaneler ve e-ticaret kanalında tüketicilerle buluşuyor.