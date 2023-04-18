Koton Gönüllü ordusu çocuklar için Hatay’da

YENER KARADENİZ / HATAY

Türkiye’yi yasa boğan ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremin üzerinden yaklaşık 2 ay geçti. 50 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiği felaketten şüphesiz en fazla çocuklar etkilendi. Geride kalan dönemde bölgenin toparlanmasında ve sosyal hayata uyumda en büyük görevlerden biri de STK’lar ve şirketlere düşerken bu dönemde elini taşın altına koyan markalardan biri de hazır giyim devi Koton oldu.

Türkiye’de 26’sı deprem bölgesinde yer almak üzere 250’ye yakın mağazası bulunan Koton, 70’e yakın çalışandan oluşan Koton Gönüllüleri adı verilen inisiyatif ile 6 Şubat sabahı 05:15’te mevcut iletişim kanallarından organize oldu. İlk 24 saatte bölgede bulunan 500’e yakın çalışana ulaşan ekip, yine bölgedeki ihtiyaçları yerinde gözlemleyerek anında aksiyon alınmasını sağladı ve gıdadan kıyafete, jeneratörden, ekskavatöre kadar birçok ekipmanın bölgede ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Ekip son olarak Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz ve marka yüzleri Ebru Şallı, Şahika Ercümen ve Doğukan Manço’nun da katıldığı etkinlik ile depremde en fazla yıkıma uğrayan bölgelerin başında gelen Hatay Antakya’da çocuklar için 23 Nisan ve Ramazan Bayramını bir arada kutladı. Çocukların doyasıya eğlendiği etkinlikte yine çocuklar için Koton ekibi tarafından hazırlanan oyuncak, kitap ve bayramlık gibi hediyeler dağıtıldı.

Destekler 20 milyon TL’yi aştı

Etkinlik esnasında bir araya geldiğimiz Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz, bölgede bundan sonra desteklerin sürdürülebilirliğinin önemine dikkat çekerek kendilerinin de Koton olarak çalışmalara bu kapsamda yön verdiklerinin altını çizdi.

Çalışanlardan oluşan Koton Gönüllüleri ile ilk günden bu yana deprem bölgesine yönelik çalışmalar yaptıklarını dile getiren Yılmaz, “İlk gün bölge ve çevre illerde yer alan çalışanlarımızdan oluşan Koton Gönüllüleri ekibimiz inisiyatif aldı. İlk ihtiyaç kıyafet idi. Anında TIR’lar gönderdik ancak yoğunluk nedeni ile ulaşması zaman alıyordu. Biz de ekibimiz ile birlikte bölge mağazalarımızdaki ürünleri bölgeye sevk etmeye başladık. Olan ürünlerin yanı sıra tonlarca polar bere ve battaniye gibi ürünleri diktik. Bunları set set yollamaya başladık. Yine bölgeye ekskavatörü ilk kiralayıp yollayan şirketlerden biri olduk. Bulabildiğimiz kadarını gönderdik. Sabah ekibimiz ile birlikte neler yapabiliriz diye çalışmaya başlıyor, konu başlıkları belirliyor ve onun üzerinden çalışmalar yapıyordu. Mağazalarımızdan jeneratörler sökülüp bölgeye iletildi. Bölgedeki tüm yerel ve ulusal kurumlar ile ortak çalışma yürüttük. İSO ve BMD tarafından düzenlenen konteyner kent projelerine destek verdik. TIR’lar gönderdik. Bu desteklerin hepsi sistemli bir şekilde bölgeye iletildi. Şu ana kadar toplam yardımlarımız 20 milyon TL’yi buldu” dedi.

200 kız çocuğu için burs programı

Gülden Yılmaz, bundan sonrasında ise daha sürdürülebilir ve devamlılığı olan desteklerin önemine dikkat çekti. Bu kapsamda şirket hassasiyetleri arasında da yer alan toplumsal cinsiyet eşitliğine gönderme yapan Yılmaz, “Bu çerçevede depremden etkilenen kız çocukları için TEV ile birlikte bir proje başlattık. Lise 1’den başlayarak tüm üniversite hayatı ve master da dahil olmak üzere eğitim hayatı boyunca 200 kız öğrenciye için burs programı planlıyoruz. Önümüzdeki eğitim öğretim döneminde start vereceğiz. Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutluyoruz. Cumhuriyetin var ettiği markalardan biri olarak Atatürk’ün açtığı vizyon ile ilerliyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde de Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın sözü olan ‘Bir kadın isterse dünyayı değiştirir’ diye belirlediğimiz sloganı, burs programımızın da adı olarak belirledik. Atatürk’ün inancı ve vizyonu ile bilim kadınları yetişsin istiyoruz. Sadece burs ile kalmayıp mentorlük gibi birçok destek de vereceğiz. Ekibimiz bursiyerlerimize abilik ablalık yapacak” ifadelerini kullandı.

Bazı ürün gruplarında gecikme var

Koton, depremden etkilenen bölgeye desteklerini iletiyor ancak bir yandan da kendisi depremden önemli ölçüde etkilendi. Gülden Yılmaz, o dönemi şöyle aktardı: “Depremin ilk haftası işler yüzde 30-35 geriledi. Bu durum mart-nisan aylarında da oran düşse de devam etti. Şu an bayramın da etkisi ile hareketlilik var ancak 4 ayın negatif etkisini en aza indirmek için çalışmalar yapıyoruz. Çok dramatik bir düşüş olmasa da aradaki farkı kapatmak için çalışıyoruz büyük ihtimalle de kapatacağız. Hedeflerimizi yükselttik. Karlılığı eşitlememiz lazım. Hikayenin özü burada” dedi. Yine Koton, üretiminin önemli bir kısmını deprem bölgesinde faaliyet gösteren üreticilerden karşılıyordu. Yılmaz, deprem nedeni ile bazı ürün gruplarında bir miktar gecikme yaşandığını aktardı.

26 mağazanın 19’u açıldı

Koton’un deprem bölgesinde 26 mağazası bulunuyor. Şu ana kadar 7’si dışında diğer mağazalar faaliyet göstermeye başlamış. Yine Koton, bölgeden göç etmek zorunda kalan çalışanlarının da başka illerde aileleri ile birlikte barınmalarına da yardımcı oluyor.

Mağazacılık ağı ile organize oldular

Koton Gönüllüleri inisiyatifi Adana’dan, Diyarbakır’dan gelen çalışanların yanı sıra bölge mağaza çalışanlarından oluşuyor. Gönüllü ekibinde yer alan çalışanların verdiği bilgi şöyle: İlk anda orda olma ihtiyacı hissettik. Pazartesi öğleden sonra bölgede idik. 04:15 gibi deprem olmuştu biz 05’te aksiyon almıştık. Koton yönetimi önümüzü açtı hiçbir bürokrasi olmadan her türlü ihtiyacı karşıladılar. Lojistik araç bulmak zordu. Araçlarımız ile hiç boş yer kalmayacak şekilde doldurup bölgeye geldik. Enkazdan ailesini kurtaran çalışanlar direk ekibe katıldı. Hızlı ve doğru aksiyon çok önemliydi. Koton’un tüm kasları destek verdi. Mağazacılık ağının etkisi ile organizasyon canlı bir şekilde ilerledi. Burada en büyük sıkıntı insanların basit ihtiyaçlarının karşılanması idi. Biz Elazığ’dan su, gıda, battaniye, tüplü ısıtıcı sevk ettik. Ankara’dan tüplü ısıtıcı gönderdiler. Çadırların kurumunu sağladık. Boşa giden hiçbir yardım olmadı. Hepsi yerel ağımızın gücü sayesinde doğru zamanda doğru kişilere ulaştı. Mağazadaki ürünleri paketleyip depremden etkilenen vatandaşlara ulaştırdık.