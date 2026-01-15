Koton, Momento Gift ve Momento Kart’ta!

Sadakat programları, esnek yan haklar ve ödüllendirme sistemleri alanında öncü yaklaşımıyla 15 yılı aşkın süredir fark yaratan Momento, alanında lider markalarla kurduğu iş birlikleriyle kullanıcılarına daha geniş bir tercih ve değer alanı sunuyor. Türkiye’nin önde gelen moda ve giyim markası Koton’un Momento ekosistemine dahil olmasıyla birlikte kullanıcılar, Koton’un yalnızca fiziksel mağazalarında geçerli olmak üzere Momento Gift ve Momento Kart ile alışveriş yapabilecek. Momento Kart kullanıcıları, avantaj cüzdanı ile gerçekleştirdikleri Koton harcamalarında işlem sonrası yüzde 5 nakit iade kazanarak alışverişlerini daha kazançlı hale getirecek.

Avantaj cüzdan harcamalarında nakit iade

Momento’nun Satış ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emrah Gövenç, iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “Günümüzde esnek yan haklar klasik bir fayda alanının ötesine geçerek, kurum kültürünü yansıtan önemli bir unsur haline geldi. Momento olarak biz de bu farkındalıkla insanların hayatında gerçek karşılığı olan ve günlük rutine kolayca entegre edilebilen çözümler üretmeyi öncelik olarak görüyoruz. Koton ile hayata geçirdiğimiz iş birliği, Momento’nun kullanıcı odaklı yaklaşımını güçlü bir marka deneyimiyle buluşturuyor. Fiziki alışverişlerde Momento Gift ve Momento Kart üzerinden sunulan avantajlar, özellikle avantaj cüzdanı ile yapılan harcamalarda sağlanan nakit iade ile güçleniyor. Önümüzdeki dönemde de kullanıcı deneyimini derinleştiren iş birliklerini artırmayı planlıyoruz.”

Momento hakkında:

Momento, 2010 yılından bu yana ulusal ve uluslararası olmak üzere; 500’ü aşkın kurumsal firmaya İnsan Kaynakları takdir, tanıma, ödüllendirme, esnek yan haklar, sosyal yardımlar, bayi ve distribütör ödüllendirme gibi konularda hizmet sunuyor ve süreç yönetimi yapıyor. Çalışan verimliliğinde artış ve insan kaynakları maliyetlerinde tasarruf amaçlayan projeleri ile web tabanlı platformlar ve akıllı kartlar üzerinden seçim kolaylığını çalışanlara bırakan Momento, çözümleriyle çalışanların gıdadan çocuk giyimine, teknolojiden yapı marketlere toplam 50 bini aşkın üye işyerinde şirketler tarafından belirlenen limitler dahilinde alışveriş yapabilmelerine olanak sağlıyor. Detaylı bilgi için: momento.com.tr

Koton hakkında:

1988 yılında İstanbul’da kurulan Türkiye’nin öncü hazır giyim ve perakende markası Koton, trend odaklı hızlı moda anlayışıyla farklı yaş grupları ve yaşam tarzlarına hitap eden kadın, erkek ve çocuk koleksiyonlarıyla geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Koton bugün 30’dan fazla ülkede 450’yi aşkın mağazası ve güçlü online satış kanallarıyla 70’ten fazla ülkede moda severlerle buluşuyor. Müşteri deneyimini merkeze alan yaklaşımı ve yenilikçi perakende uygulamalarıyla Koton, global moda arenasındaki büyümesini sürdürmektedir. Detaylı bilgi için: Koton.com