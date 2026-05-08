Koton yurt dışında reel büyümesini sürdürdü

Koton, 2026 yılının ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, 2026 yılı ilk çeyreğinde operasyonel kar marjlarını iyileştirerek 859 milyon TL serbest nakit akışı gerçekleştirdi.

Senenin ilk çeyreğinde küresel jeopolitik gerilimler, enflasyonist baskılar ve zayıf tüketici talebine rağmen karlılık odağını koruyan Koton'un konsolide satışları, geçen yılın aynı dönemine benzer olarak 8,3 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Brüt kar %18 artışla 4,2 milyar TL, FAVÖK ise %31 artışla 1,6 milyar TL seviyesinde kaydedildi.

Maliyetleri enflasyonun altında tuttu

Satın alma maliyetlerini enflasyonun altında korumayı başaran ve stok yönetiminde etkinliğini artıran şirket, brüt kâr marjını geçen yılın aynı dönemine kıyasla 8 puan artırarak %50,9 seviyesine taşıdı. Enflasyonist ortam ve kira giderlerinde enflasyonun üzerinde artışa karşın, operasyonel giderler yıllık bazda %13 azaldı. Yılın ilk çeyreğinde görece stabil seyreden Euro/TL kuru nedeniyle kur farkı gelirleri önemli ölçüde azalırken, disiplinli gider yönetimi sayesinde FAVÖK marjı yıllık bazda 4,7 puan artışla %19,3 oldu.

Operasyonel çevikliğin katkısıyla daha düşük stok seviyesiyle çalışma odağı devam etti ve 2026 yılının ilk çeyreğinde stoklar yıllık bazda %15 azaldı. Bu sayede işletme sermayesi yapısı güçlendirildi ve 859 milyon TL tutarında güçlü bir serbest nakit akışı elde edildi.

Sektördeki daralmadan ayrıştı

Koton, yurt içinde daralan giyim sektörünün üzerinde performans sergilerken, yurt dışında reel büyüme trendini sürdürdü. 2025 yılının ilk çeyreğinde yoğun promosyonlarla desteklenen yurt içi satışlar güçlü bir büyüme kaydederken, 2026 yılının aynı döneminde yüksek baz etkisi ve kârlılık odaklı strateji doğrultusunda sınırlı daralma gösterdi. Buna karşın, mağaza optimizasyon çalışmaları sayesinde yurt içi metrekare verimliliği yılın ilk çeyreğinde ABD doları bazında yaklaşık %11 arttı.

Yüksek enflasyona karşın baskılanan kurların ve jeopolitik gerilimin olumsuz etkilerine rağmen, operasyonel iyileştirmelerin katkısıyla yurt dışı satışlar bu dönemi TL bazında %3 reel büyüme ile tamamlarken, ABD doları bazında büyüme %17 olarak gerçekleşti.

Mağazalarda yurt dışında artış, yurt içinde azalış

Körfez Bölgesi'nde jeopolitik gerilimlere rağmen güçlü performans devam etti. Apparel Group ortaklık yapısıyla yönetilen Körfez Bölgesi'nde 2026 yılının ilk çeyreğinde 2 yeni mağaza açılırken, bölgedeki dönüşümün ve yeni açılan mağazaların katkısıyla satışlar ABD Doları bazında %106 büyüdü. Nisan ayında da satışlar ABD Doları bazında %73 büyümeye devam etti.

Koton yılın ilk çeyreğini 464 mağaza ile tamamladı. 2026 yılının ilk çeyreğinde yurt dışında net 5 mağaza artışı, yurt içinde ise net 5 mağaza azalışı ile toplam mağaza sayısı 464 oldu. Yılın ikinci yarısında yurt dışında mağaza açılışlarının hızlanması planlanıyor.

Omnichannel stratejisi kapsamında müşteri sadakati ve stok entegrasyonu alanındaki çalışmalar hızla devam ediyor. Nisan 2026 itibarıyla yurt içinde üye sayısı 9,6 milyonu aşan Koton Club'ın, yurt dışında CIS Bölgesi ve Sırbistan'ın ardından, yılın ikinci yarısında Gürcistan ve Fas'ta devreye alınması planlanıyor. Mağaza stoklarının e-ticaret stoğuna entegrasyonu hızla devam ederken, temmuz ayında e-ticaret deposunun kapatılmasıyla stok verimliliğinde artış hedefleniyor.

Yurt dışında reel büyüme devam etti

Koton CEO'su Dr. A. Bülent Sabuncu, şirketin 2026 yılı ilk çeyrek performansı ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"2026 yılının ilk çeyreği, küresel jeopolitik gerilimlerin yarattığı belirsizlik, yurt içinde enflasyonist baskı ve devam eden güçlü TL politikasının etkisiyle zorlu geçti. Bu dönemde promosyonları sınırlandırarak büyümeden feragat etsek de kârlılık odağımızı koruyarak ilk çeyreğin mevsimsellik etkisine rağmen güçlü bir performans sergiledik. Yurt içinde daralan giyim sektörünün üzerinde performans gösterirken, yurt dışında reel büyümeye devam ettik. Konsolide satışlarımız yüksek baz etkisiyle önceki yılın aynı dönemine benzer seviyede gerçekleşirken, operasyonel kârlılığımızı artırdık.

Enflasyonun altında korunan maliyetler ve etkin stok yönetimi sayesinde brüt kâr marjımız 8 puan artarak %50,9'a yükseldi. Kira giderlerindeki enflasyon üzeri artışa rağmen faaliyet giderlerinde verimlilik sağladık ve FAVÖK marjımız 4,7 puan artışla %19,3'e ulaştı. Yüksek finansman giderleri ve azalan kur farkı gelirleri net kârlılığı sınırlarken, Nisan ayı itibarıyla paritedeki yukarı yönlü hareketin önümüzdeki dönemde finansal performansa olumlu katkı sağlamasını bekliyoruz.

İşimizin mevsimselliği gereği daha güçlü geçen yılın ikinci çeyreğinde, Anneler Günü ve Kurban Bayramı döneminin katkısı ile Körfez Bölgesi'nden beklediğimiz olumlu gelişmelerin önümüzdeki dönem performansımızı destekleyeceğini öngörüyoruz."