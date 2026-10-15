Koyuncu Otomotiv yeni yatırımıyla Konya’daki gücünü artırıyor!

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Otomotiv sektöründeki deneyimini müşteri odaklı hizmet anlayışı ve sürekli yatırımlarla güçlendiren Koyuncu Otomotiv, Konya’daki yeni tesisiyle çok markalı yetkili satıcılık yapısını daha da ileri taşıyor. Uzun yıllardır Fiat, Alfa Romeo ve Jeep markalarıyla müşterilerine hizmet veren şirket, yeni yatırımı kapsamında Citroën, Opel, Peugeot ve DS Automobiles markalarını da bünyesine katarak Tofaş çatısı altında temsil ettiği marka sayısını yediye yükseltti. Genişleyen marka portföyüyle farklı segmentlerdeki bireysel ve ticari müşterilerin ihtiyaçlarına daha kapsamlı çözümler sunmaya hazırlanan Koyuncu Otomotiv, modern showroom alanları, satış ve satış sonrası hizmet altyapısı ve deneyimli kadrosuyla bölgedeki varlığını güçlendiriyor. Şirket, yeni tesisinin yanı sıra tüm markalara hizmet verecek boya ve kaporta merkezi ile Eurorepar servis yapılanmasıyla Tofaş markalarına toplam üç ayrı lokasyonda hizmet sunacak. Böylece müşterilerine yalnızca yeni araç satın alma sürecinde değil, araç sahipliğinin tüm aşamalarında yüksek standartlarda hizmet vermeyi amaçlıyor.

Tofaş ile 24 yıllık güçlü iş ortaklığı yeni markalarla büyüyor

2002 yılında başlayan Koyuncu Otomotiv ve Tofaş iş birliği, yeni yatırımla birlikte önemli bir gelişim sürecine giriyor. Uzun yıllara dayanan karşılıklı güven, müşteri memnuniyeti ve sürdürülebilir büyüme anlayışıyla şekillenen bu iş ortaklığı, dört yeni markanın Koyuncu Otomotiv bünyesine katılmasıyla daha kapsamlı bir yapıya kavuşuyor. Türkiye otomotiv sektörünün en köklü kuruluşlarından Tofaş, güçlü bayi ve servis ağıyla müşterilerine ulaşırken Koyuncu Otomotiv de Konya’daki yatırımlarıyla bu yapının gelişmesine katkı sağlıyor. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Citroën, Opel, Peugeot ve DS Automobiles markalarının oluşturduğu geniş ürün yelpazesi, farklı müşteri beklentilerine uygun mobilite çözümlerinin tek bir kurumsal yapı altında sunulmasına olanak tanıyor.

Yeni tesis yatırımı, Koyuncu Otomotiv’in yalnızca marka portföyünü genişletmesi açısından değil, bölgedeki otomotiv hizmet kapasitesini artırması bakımından da önem taşıyor. Türkiye’nin önemli üretim, sanayi ve ticaret merkezlerinden biri olan Konya’da gerçekleştirilen yatırım hem bireysel hem de kurumsal müşterilerin satış ve satış sonrası hizmetlere erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor. Farklı segmentlerdeki otomobil ve ticari araç seçeneklerinin yanı sıra servis, yedek parça, sigorta ve finansman çözümlerini de bir araya getiren şirket, güçlü altyapısıyla müşteri deneyimini geliştirmeye odaklanıyor.

“Güçlü bayi ağımız sürdürülebilir büyümemizin en önemli unsurlarından biri”

Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, Koyuncu Otomotiv’in yeni yatırımının, şirketin güçlü bayi ağı ve müşteri odaklı büyüme stratejisi açısından önemli bir adım olduğunu vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu: “Tofaş olarak 58 yıllık deneyimimizle Türkiye otomotiv sektörüne değer katmaya ve güçlü bayi ağımızla müşterilerimize en yüksek standartlarda hizmet sunmaya devam ediyoruz. Koyuncu Otomotiv ile 2002 yılından bu yana sürdürdüğümüz başarılı iş ortaklığımızın bugün yeni bir yatırımla daha da güçlenmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Fiat, Alfa Romeo ve Jeep markalarımıza Citroën, Opel, Peugeot ve DS Automobiles’ın da eklenmesiyle Konya’daki hizmet ağımızı daha da genişletiyoruz. Koyuncu Otomotiv’in deneyimi, güçlü altyapısı ve müşteri memnuniyetini esas alan yaklaşımıyla markalarımızı başarıyla temsil edeceğine inanıyoruz. Bu önemli yatırımın hem müşterilerimize hem de Konya ekonomisine değer katmasını diliyor, Koyuncu Otomotiv ailesini kutluyorum.”

“Yeni markalarla müşterilerimize sunduğumuz hizmeti daha da ileri taşıyoruz”

Koyuncu Otomotiv Grup Başkanı Kerim Oflaz, yeni yatırımın şirketin uzun vadeli büyüme stratejisindeki önemine dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu: “Koyuncu Otomotiv olarak otomotiv sektöründe büyürken temel önceliğimiz, müşterilerimize doğru seçenekleri, modern mobilite çözümlerini ve yüksek standartlarda bir hizmet deneyimini sunabilmek. Tofaş ile 2002 yılından bu yana sürdürdüğümüz güçlü iş ortaklığımızı bugün yeni markalar ve yeni yatırımlarla daha da ileri taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mevcut markalarımız Fiat, Alfa Romeo ve Jeep’in yanına Citroën, Opel, Peugeot ve DS Automobiles markalarını da ekleyerek çok daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşma imkânı elde ediyoruz. Bu gelişmeyi yalnızca temsil ettiğimiz marka sayısının artması olarak değerlendirmiyoruz. Her yeni marka, beraberinde yeni müşteri beklentileri, yeni sorumluluklar ve hizmet kalitemizi daha da geliştirme fırsatları getiriyor. Yeni tesisimiz, modern satış ve satış sonrası hizmet altyapımız ve deneyimli çalışma arkadaşlarımızla müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarına en iyi şekilde yanıt vermeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde de altyapımıza ve insan kaynağımıza yatırım yaparak büyümeyi, Konya ekonomisine ve istihdamına değer katmayı sürdüreceğiz.”

Satıştan satış sonrasına kapsamlı hizmet ağı

Koyuncu Otomotiv, yeni yatırımıyla birlikte çok markalı yetkili satış ve servis hizmetlerini daha kapsamlı bir yapıda sunuyor. Modern showroomlarında geniş bir ürün gamını müşterileriyle buluşturan şirket, satış sonrası hizmetlerde de erişilebilirlik, kalite ve müşteri memnuniyetini ön plana çıkarıyor. Citroën, Opel, Peugeot ve DS Automobiles markalarının katılımıyla ürün ve hizmet çeşitliliğini artıran Koyuncu Otomotiv, farklı müşteri gruplarının beklentilerine uygun çözümler geliştiriyor.

Yeni tesisin yanı sıra tüm markalara hizmet verecek boya ve kaporta tesisi ile Eurorepar servisinin de oluşturduğu yapılanma sayesinde şirket, Tofaş markalarına üç ayrı lokasyonda hizmet verecek. Bu kapsamlı hizmet ağı, yetkili satış ve servis hizmetlerinin yanı sıra yedek parça, sigorta ve finansman çözümlerini de kapsayarak müşterilerin otomobille ilgili ihtiyaçlarını bütünsel bir yaklaşımla karşılamayı amaçlıyor. Spoticar markasının da portföye eklenmesiyle ikinci el araç alanındaki hizmet seçeneklerini genişleten Koyuncu Otomotiv, yeni ve ikinci el otomobil müşterilerine daha fazla alternatif sunmayı hedefliyor.

Konya’nın otomotiv ekosistemine yeni katkı

Otomotivin yanı sıra enerji, akaryakıt, kimya, tuz üretimi, seracılık, araç muayene işletmeciliği, ikinci el araç alım satımı ve sigortacılık gibi farklı alanlarda da faaliyet gösteren Koyuncu Grubu, yeni otomotiv yatırımıyla Konya’daki ekonomik varlığını güçlendirmeyi sürdürüyor. Köklü ticari geçmişini yenilikçi yatırım anlayışıyla birleştiren grup, otomotiv sektöründeki büyümesini uzun vadeli ve sürdürülebilir bir strateji doğrultusunda şekillendiriyor.

Koyuncu Otomotiv, hayata geçirdiği yeni tesis ve genişleyen marka portföyüyle Konya’nın otomotiv sektöründeki konumuna katkı sağlamayı, müşterilerine daha erişilebilir ve yüksek standartlarda hizmet sunmayı ve bölgedeki otomotiv ekosisteminde güçlü bir merkez olarak faaliyetlerini sürdürmeyi hedefliyor.