Koza Altın, 48 adet gayrimenkulü satıyor

Koza Altın, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamalarla Türkiye’deki 43, İngiltere’deki 5 adet maliki olduğu gayrimenkulü Koza-İpek Holding’e satacağını duyurdu.

KAP’a yapılan açıklamalara göre, net defter değeri 75 milyon 807 bin 897 TL olan İngiltere’deki 5 gayrimenkulü 497 milyon 400 bin 943,56 TL (21.102.600 GBP) toplam satış bedeli üzerinden; net defter değeri 30 milyon 429 bin 997 TL olan Türkiye’deki 43 adet gayrimenkulü de 368 milyon 225 bin TL toplam satış bedeli üzerinden Koza - İpek Holding A.Ş.'ye satıyor.

KAP’a yapılan açıklamaya göre şirket, Türkiye'deki 43 gayrimenkulü elde edilen kira gelirlerinin şirketin esas faaliyetlerine katkısının az olması (yüzde 0,01) ve nakit akışında sağladığı faydanın yapılan giderlere göre düşük kalması; İngiltere'deki 5 adet gayrimenkulü de kira geliri elde etmemesi ve şirketin faaliyetlerine katkısının olmaması nedeniyle satıyor.