Koza Altın, Koza Anadolu Metal ve İpek Doğal Enerji'nin Türkiye Varlık Fonu'na devrine tescil

Şirketlerden Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, her üç şirketin hazineye ait hisselerinin Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi’ne devri 17 Eylül 2024 tarihinde tescil edildi ve 19 Eylül 2024 tarihli 11168 sayı numaralı Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlandı.

Devamında bu devir işlemi Türkiye Varlık Fonu’na devri şeklinde güncellenerek 18 Ekim 2024 tarihinde yeniden tescil edildi ve 22 Ekim 2024 tarihli 11191 sayı numaralı Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlandı.