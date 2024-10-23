  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Koza Altın, Koza Anadolu Metal ve İpek Doğal Enerji'nin Türkiye Varlık Fonu'na devrine tescil
Takip Et

Koza Altın, Koza Anadolu Metal ve İpek Doğal Enerji'nin Türkiye Varlık Fonu'na devrine tescil

Koza Altın, Koza Anadolu Metal ve İpek Doğal Enerji'nin Türkiye Varlık Fonu’na devri resmi olarak tescil edildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Koza Altın, Koza Anadolu Metal ve İpek Doğal Enerji'nin Türkiye Varlık Fonu'na devrine tescil
Takip Et

Şirketlerden Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, her üç şirketin hazineye ait hisselerinin Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi’ne devri 17 Eylül 2024 tarihinde tescil edildi ve 19 Eylül 2024 tarihli 11168 sayı numaralı Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlandı.

Devamında bu devir işlemi Türkiye Varlık Fonu’na devri şeklinde güncellenerek 18 Ekim 2024 tarihinde yeniden tescil edildi ve 22 Ekim 2024 tarihli 11191 sayı numaralı Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlandı.

Şirket Haberleri
Almanya’nın dev bankası yeniden kâr etti
Almanya’nın dev bankası yeniden kâr etti
Starbucks küresel satışları üst üste 3. çeyrekte de düşüş kaydetti
Starbucks küresel satışları üst üste 3. çeyrekte de düşüş kaydetti
Bebetto, zincir mağazalarda kendi markasıyla büyüyor
Bebetto, zincir mağazalarda kendi markasıyla büyüyor
McDonald's'da burger skandalı: 10 kişi hastaneye kaldırıldı, 1'i hayatını kaybetti
McDonald's'da burger skandalı: 10 kişi hastaneye kaldırıldı, 1'i hayatını kaybetti
Ereğli'den 3. çeyrekte 800 milyon lira net kâr
Ereğli'den 3. çeyrekte 800 milyon lira net kâr
ABD'deki Halkbank davasında yeni gelişme: Dokunulmazlık talebi reddedildi
ABD'deki Halkbank davasında yeni gelişme