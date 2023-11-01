Koza Altın kur korumalı mevduatını uzattı

Koza Altın, kur korumalı mevduatı 3 ay süreyle uzattı. Şirket'ten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

"31.07.2023 tarihli KAP açıklamamızda, çeşitli bankalarda vadeleri 3 ve 6 ay olacak şekilde toplam 1.722.321.666,56 TL'lik kur korumalı mevduat hesabı açıldığı bildirilmişti.

6 aylık olarak açılan 588.741.029.-TL nin vadesi 29.01.2024 tarihinde dolacak olup, vadesi dolan 3 aylık mevduatlarımız, vade dönüş tutarları olan toplam 1.133.580.637,34 TL üzerinden, vadeleri 3 ay olacak şekilde uzatılmış, ayrıca 17.682.922,76-TL prim geliri elde edilmiştir.

Elde edilen faiz ve kur farkı gelirleri için, Stopaj ve Kurumlar vergisi ödenmeyecektir."