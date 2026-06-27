Koza Home/Anıl Cingisiz: Enflasyon hem üretimi hem tedarik zincirini zorluyor

Koza Home Genel Müdürü Anıl Cingisiz, konuk olduğu Bloomberg HT’de yayınlanan Üst Düzey programında, Koza Gruba ve projelerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Kaza Grubun 60 yıllık geçmişe sahip bir aile şirketi olduğunu belirten Cingisiz, tekstil üretimiyle başlayan faaliyetlerin halı sektöründe de önemli bir konuma ulaştığını söylerken, üçüncü kuşak temsilci olarak görev yaptığını ifade ederek şunları söyledi:

“60 yıldır faaliyetlerimizi sürdürebilmemizin en önemli nedeni değişimi doğru okuyabilmemiz oldu. 2000’li yılların başında ihracata başladık ve bu süreçte uluslararası pazarlarda etkinliğimizi artırdık.”

“2026’da ciro bazında yüzde 60 büyüme hedefliyoruz”

Geçen yıl Calvin Klein ile özel bir anlaşma imzaladıklarını belirten Cingisiz, markanın halılarının Türkiye satışını üstlendiklerini söyledi. Yaklaşık 10 yıllık bir geçmişe sahip olan Koza Home markasıyla ise son tüketiciye hem halı hem de ev tekstili ürünleri sunduklarını ifade etti.

Koza Home’un büyümesini sürdürdüğünü belirten Cingisiz, “Her yıl hedeflerimizi artırıyoruz. Bu yıl İstanbul Bağdat Caddesi’nde yeni mağazamızı açtık. İlk mağazamızı Gaziantep’te açmıştık. Koza Home tarafında 2026 yılı için ciro bazında yüzde 60 büyüme hedefliyoruz.” diye konuştu.

Halı tarafında ihracat ağırlıklı bir yapıya sahip olduklarını kaydeden Cingisiz, üretim kapasitesini bu yıl artırmayı planlamadıklarını ancak ciro hedeflerinde artış öngördüklerini dile getirdi.

Maliyet artışları

Üretim maliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cingisiz, enflasyonist ortam nedeniyle hem üretimde hem de tedarik edilen ürünlerde maliyet artışları yaşandığını söyledi.

Ürün kalitesinden ödün vermeden maliyetleri kontrol altında tutmaya çalıştıklarını ifade eden Cingisiz, tedarikçilerle maliyet yönetimine yönelik yoğun görüşmeler yürüttüklerini belirtti. Fiyatlandırmada ürün bazlı hareket ettiklerini söyleyen Cingisiz, “Minimum kârlılık, maksimum müşteri erişimi politikası izliyoruz.” dedi.

İhracat pazarlarına ilişkin bilgi veren Cingisiz, Gaziantep’in hem üretim hem de ihracat açısından dünyanın önde gelen halı merkezlerinden biri olduğunu belirterek, ev tekstili grubunda da doğrudan son tüketiciye ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kuzey ülkeleri, Kuzeybatı Avrupa ve Körfez ülkelerinde aktif olduklarını kaydeden Cingisiz, Gaziantep’ten doğrudan son tüketiciye ürün gönderebildiklerini ifade etti.

Halıda en büyük pazar: ABD

Halı ihracatında en büyük pazarlarının ABD olduğunu belirten Cingisiz, ABD’yi Suudi Arabistan, İngiltere, Avrupa Birliği ülkeleri ile Orta Doğu ve Körfez ülkelerinin izlediğini söyledi. Türkiye’nin makine halısı üretiminde dünya lideri konumunda bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Şirketin mağazalaşma stratejisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cingisiz, hızlı büyüme yerine müşteri deneyimine odaklandıklarını belirtti.

Ürün yelpazesini genişlettiklerini ve tasarıma yatırım yaptıklarını ifade eden Cingisiz, cadde mağazacılığı modelini sürdürmeyi planladıklarını, önümüzdeki dönemde 5 ila 10 yeni mağaza açmayı hedeflediklerini, daha sonra ise alışveriş merkezlerinde de yer alabileceklerini söyledi. Sektörde tasarım odaklı yaklaşımın giderek daha fazla önem kazandığını vurguladı.

Sürdürülebilir üretim

Ar-Ge çalışmalarında sürdürülebilirliğe odaklandıklarını belirten Cingisiz, geri dönüştürülmüş hammaddeler kullanmaya çalıştıklarını, ambalajlardaki plastik oranını azaltmayı ve daha fazla doğal malzemeye yönelmeyi hedeflediklerini söyledi. Üretimde yenilenebilir enerji kullanımını artırarak enerji tasarrufu sağladıklarını da ifade etti.

E-ticaret kanalının sektör içindeki payının her yıl büyüdüğünü dile getiren Cingisiz, halının çevrim içi satışının diğer ürün gruplarına göre daha zorlu olduğunu belirtti.

Tüketicilerin ürüne dokunma ihtiyacı nedeniyle uzun yıllardır çevrim içi alışveriş deneyimini geliştirmek için çalıştıklarını söyleyen Cingisiz, özellikle Z kuşağının internet üzerinden alışverişe daha yatkın olduğunu ifade etti. E-ticaretin payını artırmayı hedeflediklerini belirten Cingisiz, değişen tüketici alışkanlıklarıyla birlikte halının artık bir dekorasyon ve moda ürünü haline geldiğini, kullanım süresinin kısaldığını ve tüketicilerin halılarını ortalama 2-3 yılda bir yenilediğini sözlerine ekledi.