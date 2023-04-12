Koza Polyester’den 1 milyar 87 milyon lira halka arz büyüklüğü

Gaziantep’te 2011 yılında Akınal ailesi tarafından kurulan geniş üretim yapabilme kabiliyeti ile birçok farklı sektöre hitap eden Koza Polyester, 13 Nisan 2023 tarihinde Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacak.



Garanti BBVA Yatırım’ın konsorsiyum liderliğinde gerçekleşen Koza Polyester’in halka arzında 44 milyon 390 bin TL nominal değerli pay, 24,50 TL sabit fiyatla yatırımcıyla buluştu. Toplam halka arz büyüklüğü ise 1 milyar 087 milyon 555 bin TL oldu. Halka arzda en büyük pay yüzde 75 ile yurtiçi bireysel yatırımcılara ayrılırken, yurtiçi kurumsal yatırımcıların payı ise yüzde 25 olarak gerçekleşti. 5-7 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen halka arza 1 milyon 850 bin 175 yatırımcıdan halka arz edilen 44 milyon 390 bin nominal değerli payların 5,08 katına denk gelen 225 milyon 411 bin 467 TL’lik nominal değerli filtrelenmemiş pay talebi gelirken, rekor talebin sonucunda 1 milyon 729 bin 152 yatırımcı Koza Polyester’e ortak oldu.

Halka arz geliri ile finansal borç azaltılacak

Koza Polyester, tekstilden plastiğe, kauçuktan suni deriye kadar farklı sektörlerin en önemli hammadde üreticilerinden biri olma özelliği taşıyor. Halka arz sonucunda halka açıklık oranı yüzde 20,54 olan Koza Polyester, halka arzdan elde ettiği gelirin yüzde 75’ini mevcut kredilerin bir kısmını kapatarak finansal borcunun azaltılmasında, yüzde 25’ini ise net işletme sermayesi ihtiyacının finansmanında kullanacak.



Konuya ilişkin açıklama yapan Koza Polyester Yönetim Kurulu Başkanı Saim Akınal, “Halka arzımıza yatırımcıların gösterdiği ilgi bizi çok gururlandırdı. Halka arzımıza yurtiçi bireysel yatırımcılardan planlanan tahsisat tutarının 4,88 katı, yurtiçi kurumsal yatırıcılardan ise yine planlanan tahsisat tutarının 5,68 katı talep geldi ve sonuçta şirketimizin 1 milyon 729 bin 152 yeni ortağı oldu.” dedi.