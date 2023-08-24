Kozanlı Mühendislik seri imalat kapasitesini artıracak

ALİ ŞAHİN/BURSA

Lineer hareket teknolojisinde makina imalatçılarına proje desteği vermek amacıyla 2002 yılında kurulan Kozanlı Mühendislik, başta otomotiv ile birlikte makine imalat sektörüne ve CNC makine kullanıcılarına hizmet veriyor. Kozanlı Mühendislik olarak, lineer sistemler ile kızak koruma sistemleri ürettiklerini söyleyen Satış Müdürü Volkan Buran, “Biz lineer ray ve araba, lineer mil ve rulman, vidalı mil ve somun, kramayer ve pinyon, servo kaplin, vidalı mil uç yatak, planet redüktör, trapez vidalı somun gibi lineer sistemler üretiyoruz. Bunun yanı sıra teleskobik sac kapak, bez körük, alüminyum palet, rulo muhafaza, sıyırıcı, mil teleskop, kablo kanalı alanlarında hizmet vermekteyiz. Üretimimizin yanı sıra Schneeberger başta olmak üzere bazı Avrupalı markaların distribütörlüğünü de üstleniyoruz. İşlerimizin yarısını distribütörlük satışları diğer yarısını da imalat oluşturuyor. İmalat tarafında üretimimizin yüzde 25’ini ise ihraç ediyoruz” dedi.

“Hedef pazarımız Almanya”

Kozanlı olarak daha nitelikli katma değeri yüksek ve kaliteden taviz vermeden üretim yapmak olduğunu belirten Buran, “Hem kaliteli, hem de teknolojik ürünü çıkarmaya çalışıyoruz. İhracat olarak özellikle İspanya, Fransa ve Meksika aktif olduğumuz ana bölgeler. Hedef pazarımız ise Almanya. İhracat için teknolojik ürünler geliştirmeye gayret gösterirken Ar-Ge çalışmalarımız ile de seri imalat kapasitemizi artırarak, yurt içi ve yurt dışında CNC tezgah imalatçılarının önemli bir tedarikçisi olma yolunda faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Ürünlerimiz, ağırlıklı olarak hareketli makinelerin körük kısımlarında kullanılıyor. Bir makineyi imal edecek kişinin aslında bizi bulması gerekiyor diyebiliriz. Biz sadece ürün satışı yapmıyoruz aslında müşterilerimize proje sağlıyoruz. Kozanlı’nın tamamı teknik elemanlardan oluştuğu için proje bazlı olarak çalışma yetisine de sahibiz. Bu aslında bizim ülke olarak hareket kabiliyetimizin şirketimize yansıması” diye konuştu. Yatırım planlarından da bahseden Volkan Buran, “İzmir ve Bursa’da iki lokasyonda hizmet vermeye devam edeceğiz. Bursa’daki tesisimizde makine parkurumuza ve stok alanımıza 2023 yılı içinde toplam 500 bin dolarlık bir yatırım planladık ve bunu hayata geçirdik” dedi.

“Döviz bozdurma şartı kaldırılmalı”

Sektördeki sorunlardan da bahseden Buran, “45 teknik personelin çalıştığı, büyüme istikrarı olan bir firmayız. 2023’te de büyüme ivmemizi korumak önceliğimiz. Bugüne kadar olan veriler ışığında da bu istikrarı sağlayacağımızı söyleyebilirim. Yine de ülkemizdeki potansiyel göz önünde olduğundan daha agresif büyüyebilirdik ama ona da piyasa şartları el vermedi. Bizim temel giderlerimizin yüzde 70’ini hammadde kalan yüzde 30’unu da işçilik oluşturuyor. Son döneme yaşanan maliyet artışlarına karşılık ihracat tarafında da kur hareketlerinin kısıtlanması bizim gibi birçok firmayı doğrudan etkiledi. Bunun yanı sıra ihracattan gelen dövizin yüzde 40’ının bozdurulması şartının da bize yüzde 5 dolayında makas kaybına neden olduğu gerçeğini de unutmamamız gerekli. Bizim gibi birçok firma yaptığı ihracat ile gelen paranın bir bölümü ile ithal hammadde alıyor. Bu işlemde firmaların kaybının göz önüne alınması gerekiyor. Personel sorunu her sektörde büyük bir problem halini aldı. Sanayi tarafında birçok sektörde zor bir süreçten geçiliyor. Karlılıklar çok azaldı. Bu yüzden ülke olarak üretimi teşvik edici ve kayıt dışı ile mücadeleyi esas alan modellere ihtiyacımız var” diye konuştu.