Kozmetik devi, 10 bin kişiyi işten çıkaracak

Dünya genelinde yaklaşık 57 bin çalışanı bulunan kozmetik devi Estée Lauder, özellikle mağaza operasyonları başta olmak üzere birçok alanda küçülmeye gidecek. Bu adımın yaklaşık 200 milyon dolarlık ek tasarruf sağlaması bekleniyor.

Toplamda ise dönüşüm planı kapsamında yıllık vergi öncesi tasarrufun 1,2 milyar dolara ulaşabileceği belirtiliyor.

Fizikselden dijitale keskin dönüş

Şirketin stratejisinde en dikkat çekici değişim, satış kanallarında yaşanıyor.

CEO Stéphane de La Faverie liderliğinde Estée Lauder, satışlarını hızla büyüyen platformlara kaydırmayı planlıyor. Özellikle Amazon ve TikTok Shop gibi dijital kanallar bu dönüşümün merkezinde yer alıyor.

Amaç, üst üste üç yıl satış düşüşü yaşayan şirketi yeniden büyüme patikasına sokmak.

Piyasa olumlu karşıladı

Yeniden yapılanma planı yatırımcılar tarafından pozitif fiyatlandı. Açıklamaların ardından şirket hisseleri yüzde 13’e kadar yükseldi.

Cnbc-e'nin aktardığına göre; RBC Capital Markets analisti Nik Modi, sonuçların “en kötünün geride kalmış olabileceğine” işaret ettiğini belirtti.