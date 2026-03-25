Kozmetik devlerinden stratejik hamle: Estee Lauder ve Puig 35 milyar Euro için masada

Küresel perakende piyasasında mart ayının en stratejik haberi kozmetik koridorlarından geldi. Bir yanda MAC, Clinique ve La Mer gibi dev markaların sahibi olan Amerikan ikonu Estee Lauder, diğer yanda Jean Paul Gaultier, Carolina Herrera ve Charlotte Tilbury gibi markaları bünyesinde barındıran İspanyol Puig. İki grubun birleşme senaryosu, sadece bir kurumsal birleşme değil, küresel parfüm ve bakım pazarının yaklaşık %20’sine hükmedecek yeni bir ekonomi ekseni anlamına geliyor.

Parfüm segmentinde ölçek ekonomisi

Görüşmelerin temel motivasyonu, Estee Lauder’ın son dönemde daralan pazar payını Puig’in lüks koku dünyasındaki operasyonel gücüyle tahkim etme planına dayanıyor. İspanyol devinin üretim kapasitesi, Estee Lauder’ın global dağıtım ağıyla birleştiğinde yıllık maliyetlerde %15 oranında bir optimizasyon öngörülüyor. Bu devasa operasyon, enflasyonist baskı altındaki lüks tüketim sektörü için bir çeşit finansal savunma kalesi inşa etmeyi hedefliyor.

Borsalarda volatilite ve yatırımcı refleksi

Birleşme iddialarının resmiyet kazanmasıyla birlikte Madrid borsasında işlem gören Puig hisseleri %14’lük bir sıçrama yaparak tarihi zirvesine ulaştı. Wall Street tarafında ise yatırımcıların daha temkinli bir pozisyon aldığı gözlemleniyor. Estee Lauder hisselerindeki %8’lik geri çekilme, şirketin devam eden yeniden yapılanma sürecinde böylesine büyük bir entegrasyon riskini ve borç yükünü nasıl yöneteceği sorusundan kaynaklanıyor. Ancak uzun vadeli projeksiyonlar, bu birleşmenin hisse başına kazancı 2027 itibarıyla çift haneli artırabileceğine işaret ediyor.

Nihai karar için geri sayım

Şirketlerden gelen ortak açıklamada, müzakerelerin yapıcı bir zeminde ilerlediği ancak henüz bağlayıcı bir imzanın atılmadığı vurgulandı. Eğer 35 milyar Euro değerindeki bu randevu imzayla taçlanırsa, dünya kozmetik liginde kartlar yeniden dağıtılacak ve perakende raflarındaki rekabet hiç olmadığı kadar sertleşecek. Mart ayı sonunda netleşmesi beklenen bu süreç, Türkiye gibi gelişmekte olan pazarlardaki lüks tüketim fiyatlamalarını da doğrudan etkileme potansiyeline sahip.