Kozmetik endüstrisi ihracat stratejileri, Ne Üretmeliyiz Zirvesi’nde belirlenecek

Ne Üretmeliyiz Zirvesi, üreticilerin fikir alışverişinde bulunacağı, iş birlikleri kuracağı ve sektördeki değişikliklere uyum sağlayabileceği bir platform oluşturacak.

Ürün geliştirme uzmanlarından, pazarlama uzmanlarına, ambalajlama uzmanlarından, sürdürülebilirlik uzmanlarına kadar birçok alanda uzman konuşmacılarla birlikte olunacak ve kozmetik pazarının verileri de ilk elden takip edilebilecek. Yurtdışından; LABIO Kozmetik Pazarlama Bölüm Sorumlusu Mikyeong IM, COSMED Yasal İşler Direktörü Caroline BASSONI, MINTEL Güzellik Kişisel Bakım Analizleri Direktörü Roshida KHANOM etkinlikte konuşmacı olarak yer alacak.

Bilim dünyasının önde gelen isimlerinden Beyin ve Hipofiz Cerrahı Prof.Dr.Türker Kılıç “Beyin zihni, yaşam gerçekliğini aynı enformasyon matematiğiyle üretiyor” diyerek ilham verici konuşmasını sektör profesyonelleri ile paylaşacak. Keynote speaker Kılıç aynı zamanda; İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Dekanlığı, Avrupa Bilim ve Sanat Akademisi Üyeliği ve Dünya Sanat ve Bilim Akademisi üyeliği görevlerini yürütüyor.

KÜAD Zirve Başkanı Belgin Sile, “Kozmetik endüstrisi yenilikçilik yönüyle ve tüketici nabzının keskin bir şekilde hissedilmesiyle gelişmeye devam ediyor. Sanat, bilim ve ticaretin bir karışımı olan bu endüstri, her yıl yeniden şekilleniyor. Sürdürülebilirlik girişimlerinden kişiselleştirilmiş güzellik çözümlerinin yükselişine kadar uzanan trendler, endüstrinin daha bilgili, bilinçli ve çeşitli tüketici tabanına nasıl yanıt verdiğini vurgulayarak büyümeye devam edecek. Çevre dostu ürün ve üretimden teknoloji entegrasyonuna kadar birçok alanda dönüşümler yaşanırken, bu alanda büyüyen satış verileri ve trend analizleri sektörün geleceğine umut oldu. Bu yıl 3.sünü gerçekleştireceğimiz zirvemiz kapsamında; Kore kozmetiği, AB kozmetik pazarı trendleri, marka iletişim stratejileri konuları ele alınacak” açıklamasında bulundu.

Geleneksel KÜAD Talks sahnesinde önemli isimler sektörel verileri paylaşacak

KÜAD tarafından geleneksel hale gelen KÜAD Talks, KÜAD Başkan Yardımcısı Serdar Mutaf moderatörlüğünde gerçekleştirilecek. Oturumda; Trendyol Uluslararası Inlfuencer Pazarlama Müdürü Atanur Sümer, TİKTOK Türkiye E-Ticaret Partnerlikleri Yöneticisi Diğdem Demir tüketici kararlarında içeriğin önemi ile ilgili bilgiler sunacak.