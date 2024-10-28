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Kozmetik sektöründe ilk: Türkiye Kozmetiğinin Sesi projesi

Kozmetik ürünlerinin üretim süreçleri ve içerik kalitesi, günümüzün bilinçli tüketim anlayışında büyük önem taşıyor. Bu ihtiyaca cevap vermek amacıyla, Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği (KÜAD) tarafından hayata geçirilen "Türkiye Kozmetiğinin Sesi" projesi sektördeki ilk ve tek olarak öne çıkıyor. Proje, tüketicilere kozmetik ürünlerin üretim aşamalarını tanıtmayı ve bu süreçteki unsurları müzikle birleştirerek zenginleştirmeyi amaçlıyor.

Haber Merkezi
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Kozmetik sektöründe ilk: Türkiye Kozmetiğinin Sesi projesi
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Türkiye Kozmetiğinin Sesi tanıtımı için gerçekleştirilen lansmana KÜAD Başkanı Levent Kahrıman, KÜAD Yönetim Kurulu, KÜAD üyeleri ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Etkinlik, sektördeki yenilikçi yaklaşımların paylaşılması açısından önemli bir platform oluşturdu.

Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği (KÜAD), "Türkiye Kozmetiğinin Sesi Projesi" kapsamında dikkat çekici bir tanıtım klibi hazırladı. Etkinlikte gösterilen bu klip, doğa, üretim süreçleri ve çalışanların yaşamlarından kesitler sunarak etkileyici görsellerle sunuldu. Katılımcılar, Türkiye’nin kozmetik üretiminin zenginliğini ve çeşitliliğini deneyimleme şansına sahip oldu.

Klibin müziklerini ünlü sanatçı Erdal Güney’in hazırlamasının ayrıca mutluluk olduğunu dile getiren KÜAD Başkanı Levent Kahrıman, "Bu proje, kozmetik ürünlerin üretim süreçlerinden başlayarak tüketiciye ulaşana kadar olan süreci anlatıyor. Türkiye Kozmetiğinin Sesi projesi, yalnızca tüketicilere yönelik bir girişim değil, aynı zamanda sektördeki üreticilere de önemli katkı sağlıyor. Üretim anından başlayarak, bu ürünlerin öyküsünü ve emeğini yüceltmek için tarlalarda, fabrikalarda ve iş yerlerimizde türküler söyledik. Bu geleneksel ezgiler, yerli üretim sürecinin ruhunu yansıtarak, ortaya çıkan etkileyici müzikal klip ile bu süreci görselleştirdik. Yerli üretimin şeffaf bir şekilde paylaşılması, tüketicilerin yerli markalara olan güvenini artıracak ve böylece yerli üretimi destekleyecektir. Projemizi, sektördeki tüm paydaşların işbirliğini güçlendirerek daha sürdürülebilir bir kozmetik endüstrisi inşa etme yolunda önemli bir adım olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

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