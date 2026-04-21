Kripto borsaları geleneksel finansın kapılarını aralamaya başladı

Küresel ölçekte faaliyet gösteren kripto borsası, platformuna CFD (Fark Sözleşmeleri) bazlı copy trading özelliğini ekledi. Yeni yapı sayesinde kullanıcılar; döviz çiftleri, hisse senedi endeksleri, altın ve petrol gibi geleneksel piyasa araçlarını, kripto işlemleriyle aynı platform üzerinden takip edip işlem yapabilecek.

"Tek Platform" talebi artık görmezden gelinemiyor

Piyasa analistleri uzun süredir benzer bir eğilime dikkat çekiyordu: Yatırımcılar, özellikle genç ve teknolojiye yakın nesiller, farklı varlık sınıfları için ayrı ayrı platform kullanmak istemiyor. Makroekonomik belirsizliklerin ve jeopolitik gerginliklerin küresel ölçekte tırmandığı bu dönemde, hıza ve çeşitliliğe olan talep de buna paralel yükseliyor.

Copy trading modeli bu talebi daha da keskinleştirdi. Deneyimsiz yatırımcıların başarılı trader'ların stratejilerini otomatik olarak takip edebildiği bu yapı, hem bireysel kullanıcılar için bir öğrenme zemini oluşturuyor hem de profesyoneller için ölçeklenebilir bir gelir kapısı açıyor.

Bitget, çoklu varlık dünyasında yeni bir adım atıyor

Küresel kripto borsası Bitget, yatırımcıların değişen ihtiyaçlarına yanıt vermek amacıyla ürün ekosistemini genişletmeye devam ediyor. Platform, geleneksel finansal ürünlere erişimi daha entegre hale getiren yeni adımıyla CFD (Fark Sözleşmeleri) copy trading özelliğini devreye aldı.

Forex, hisse senedi endeksleri, altın ve petrol gibi geleneksel piyasa enstrümanlarını kapsayan bu yapı; kullanıcıların farklı piyasalardaki fırsatları tek bir platform üzerinden değerlendirmesine olanak tanıyor.

Yeni sistem, Bitget’in mevcut spot, vadeli ve bot copy trading çözümleriyle entegre çalışarak yatırımcıların farklı varlık sınıfları arasında kesintisiz geçiş yapmasını sağlıyor. Böylece kullanıcılar, portföylerini daha esnek yönetebilirken; profesyonel trader’lar da stratejilerini daha geniş bir yatırımcı kitlesiyle paylaşabiliyor.

Şeffaflık ve hız ön planda

Bitget'in yeni altyapısında öne çıkan unsurların başında günlük kâr paylaşım modeli ve saatlik güncellenen performans verileri geliyor. Risk izolasyonu mekanizması ise farklı varlık sınıflarında aynı anda pozisyon tutan kullanıcılar için portföy yönetimini daha öngörülebilir kılmayı hedefliyor. Sistem, küresel ölçekte yaygın kullanıma sahip MT5 trading altyapısıyla da entegre çalışacak.