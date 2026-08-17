Kripto cüzdan sağlayıcısı hacklendi: 40 bin müşterinin bilgileri sızdırıldı

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Kripto para cüzdanı sağlayıcısı SafePal, sistemlerinde meydana gelen bir güvenlik açığı nedeniyle yaklaşık 39.798 müşterinin kişisel sipariş bilgilerine yetkisiz erişim sağlandığını duyurdu.

Sızdırılan veriler arasında kullanıcıların isimleri, teslimat adresleri ve satın alma geçmişi gibi hassas kişisel bilgiler yer alıyor.

90 günlük veri saklama sınırı getirildi

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre ihlal, sipariş takip sisteminde yer alan bir yetkilendirme açığından kaynaklandı.

Bu açık, 2 Mart 2025 ile 11 Nisan 2026 tarihleri arasında yetkisiz kişilerin farklı müşterilere ait sipariş verilerine erişmesine olanak tanıdı.

Soruşturmanın ardından zafiyetin giderildiğini ve ek güvenlik tedbirlerinin alındığını bildiren SafePal, benzer riskleri minimize etmek amacıyla sipariş işleme sistemindeki kişisel verilerin bundan böyle sadece 90 gün süreyle saklanacağını açıkladı.

Fonlar ve özel anahtarlar güvende

Cnbc-e'nin aktardığına göre donanım, mobil ve tarayıcı cüzdanı çözümleri sunan firma, yaşanan olayın doğrudan kullanıcı varlıklarını tehdit etmediğinin altını çizdi.

Açıktan etkilenen verilerin kapsamı ve güvencede kalan sistemler şu şekilde sıralandı:

Erişilen veriler

Müşteri isimleri, fiziksel adresler ve sipariş detayları

Güvencede kalanlar

Özel anahtarlar (private keys), tohum ifadeleri (seed phrases), cüzdan şifreleri, banka ve kredi kartı bilgileri ile resmi kimlik numaraları.

Cüzdan erişimini sağlanan alfanümerik şifreler ve rastgele kelimelerden oluşan tohum ifadelerinin yalnızca kullanıcıların kontrolünde olduğu ve sistemde saklanmadığı belirtildi.

Kimlik avı saldırılarına karşı uyarı

SafePal, sızdırılan iletişim ve adres bilgilerinin kullanıcıları hedef alan "oltama" (phishing) ve dolandırıcılık girişimlerinde kullanılabileceği konusunda uyardı.

Olayla bağlantılı olarak tespit edilen 30'dan fazla sahte web sitesi ve olumsuz içerikli bağlantının hızlıca erişime kapatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Kullanıcıların, SafePal adına gelen şüpheli e-posta veya mesajlara karşı dikkatli olmaları ve hesap şifrelerini ya da tohum ifadelerini kesinlikle hiçbir platformda paylaşmamaları gerektiği vurgulanıyor.