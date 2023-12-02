Kripto Fest 2023, ICRYPEX sponsorluğunda gerçekleştirildi

Türkiye'nin Avrupa'da VASP lisansına sahip kripto varlık platformu ICRYPEX, her yıl binlerce kişinin katıldığı ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen Avrupa'nın en büyük kripto festivallerinden birine ev sahipliği yaptı. 2000’den fazla kişinin katıldığı Kripto Fest 2023, İstanbul'un en gözde etkinlik alanlarından biri olan UNIQ Hall'de gerçekleşti.

Türkiye'nin ünlü ekonomistleri, finans uzmanları, gazetecileri, kripto uzmanları ve teknoloji yöneticilerinin de katıldığı Kripto Fest 2023'te; Özlem Gürses, Fatih Altaylı, Emin Çapa, Atilla Yeşilada, Uğur Gürses, Ali Perşembe, Prof.Dr. Cem Say, Murat Muratoğlu, Selçuk Geçer ve Gökalp İçer küresel ve yerel ekonomiye ilişkin sunumları ile katılımcılara paylaşımlarda bulundu.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kripto Fest'e katılan kullanıcılar, deneyim alanlarıyla keyifli bir etkinliğe katılmanın yanı sıra finansal okuryazarlık, piyasaların durumu ve Türkiye ekonomisine dair uzman isimlerin katılımıyla oldukça önemli bilgilere erişti. Kullanıcılarının bilgi düzeyini artırmayı hedefleyen ICRYPEX, etkinlikle birlikte makro ve mikro ekonomi konularında da katılımcıları bilgilendirmek için düzenlediği çeşitli aktivitelerle katılımcılara unutulmaz bir festival yaşattı.

Etkinlikte konuşan ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer, “Türkiye’den dünyaya yayıldığımız bu dönemde, ICRYPEX olarak Avrupa’nın en önemli kripto festivallerinden birine ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşıyoruz. Artık gelenekselleşen bu etkinlik ile, Finans dünyasından teknoloji dünyasına kadar birçok kesimden katılımcının yer aldığı Kripto Fest 2023’e katılan ziyaretçiler, alanında uzman birçok ünlü isimle bir araya gelme fırsatı buldu. Bu da bizim finansal okur yazarlığını tabana yayma ve ICRYPEX olarak yatırımcıların bilgilenmesini sağlama vizyonumuzun hayata geçmiş hali olduğunu söyleyebilirim.” ifadelerini kullandı.

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