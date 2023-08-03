“Kripto para yatırımı 18-25 yaş aralığında yüzde 55’e çıktı”

Kripto para borsalarının yeni bir dünya olduğunu belirten Gete.io Pazarlama Direktörü Didem Gülyuva, gençlerin kripto paralara yönelimini nasıl sağlayacağı ve bu süreçte nelere dikkat edilmesi gerektiğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Finra-CFA Enstitüsü ortak araştırmasına göre son dönemlerde kripto para yatırımının arttığını söyleyen Gülyuva, “Kuşaklar arasında X kuşağı dediğimiz yani şu anda 40 yaş ve üstü olan kuşak, yüzde 39 civarında kripto yatırımı yaparken, şu anda 18-25 yaş aralığında olan gençlerde bu oran yüzde 55’lere kadar çıkmış durumda. Bu çok iç açıcı ve güzel bir haber ama bahsettiğimiz dünya çok yeni olduğu için dikkat edilmesi gereken birçok nokta da var; eğitim mutlaka şart.” diye konuştu.

“Token ve coinler yeni kuşak tarafından oldukça ilgi görüyor”

Finansal okuryazarlığın bu yatırım türünde oldukça önemli olduğunu vurgulayan Gülyuva, “Z kuşağı ve A kuşağı arkasından gelen doğal kullanıcı dediğimiz blockchainin içine doğan, yatırımını ve satın almasını dijital yollarla yapan, arkadaşlarını birle sosyal medya aracılığıyla koruyan ve kollayan bir gruptan bahsediyoruz. Elbette blockchain tarafında özellikle yeni projelerin ilk çıktıkları dönemde desteklendiği token ve coinler yeni kuşak tarafından oldukça ilgi görüyor. Teknolojik okuryazarlıkları oldukça yüksek bu grubun projeyi anlaması X kuşağına göre oldukça yüksek seviyede. Fakat finanasal okuryazarlık tarafında her zaman uzmanlardan destek almalı ve onları takip etmeleri gerekiyor. Arka tarafta projelerin gerçek faydalarına odaklanmadan sadece hızlı para kazanma odaklı işlemler yapmak zaman zaman daha kötü sonuçlar doğurabiliyor. Hızlı para kazanacağım gibisinden bunu kumar gibi düşünmemek lazım.” şeklinde konuştu.

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