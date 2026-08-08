Kriptoyla yola çıktı, ilk terk eden o oldu: Trump Media projeleri durdurdu

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Trump Media'dan kripto hamlesinde geri adım: İki proje sonlandırılıyor

Trump Media & Technology Group (TMTG), Crypto.com ile yürüttüğü iki kripto para odaklı projeyi sonlandırma kararı aldı. Truth Social'ın sahibi şirket, bundan sonraki süreçte odağını medya faaliyetlerine ve TAE Technologies ile planlanan füzyon enerjisi birleşmesine çevirecek.

Axios'un haberine göre TMTG, daha önce Crypto.com ile çeşitli kripto ürünlerinin geliştirilmesini kapsayan hizmet anlaşmaları imzalamıştı. Ancak taraflar, söz konusu anlaşmaların sona erdirilmesi konusunda mutabakata vardı.

Şirketin kripto projelerinden geri adım atarak özellikle Truth Social ve füzyon enerjisi alanındaki yatırımlarına ağırlık vermesi bekleniyor.

Trump Media kripto projelerini neden bitirdi? Şirketten dikkat çeken açıklama

TMTG'nin geçici Üst Yöneticisi Kevin McGurn, alınan kararın şirketin temel faaliyetlerine odaklanma stratejisinin bir parçası olduğunu açıkladı.

Kripto projelerinin kapsamı ve Crypto.com ile yapılan anlaşmaların neden sonlandırıldığına ilişkin ayrıntılar ise paylaşılmadı. McGurn, TMTG'nin önceliğinin başta Truth Social olmak üzere medya faaliyetlerine yoğunlaşmak olduğunu belirtti.

Füzyon enerjisi birleşmesi gündemde

Trump Media'nın yeni rotası: Kriptodan sonra gözler füzyon enerjisinde

Trump Media & Technology Group'un stratejik değişikliği yalnızca kripto projelerinden çekilmekle sınırlı kalmıyor.

Şirket, füzyon enerjisi alanında faaliyet gösteren TAE Technologies ile planlanan birleşme sürecini sürdürüyor. TMTG'nin geçici Üst Yöneticisi Kevin McGurn, birleşmenin yıl sonundan önce tamamlanması konusunda iyimser olduklarını ifade etti.

Birleşmenin tamamlanması halinde Trump Media, sosyal medya ve eğlence faaliyetlerinin ötesine geçerek enerji sektöründe de önemli bir adım atmış olacak. Şirket böylece medya odaklı yapısına füzyon enerjisi alanında yeni bir faaliyet kolu eklemeyi hedefliyor.

Trump Media'dan stratejik rota değişikliği: Medya ve enerji öncelik kazandı

TMTG açısından karar, dijital varlık projelerinden geri adım atılması ve şirketin daha doğrudan kontrol edebildiği medya faaliyetleri ile planlanan enerji birleşmesine öncelik verilmesi anlamına geliyor.

Crypto.com açısından ise gelişme, yüksek profilli bir markayla planlanan ortaklığın sona ermesi anlamına geliyor. Bununla birlikte, mevcut kararın Crypto.com'un diğer faaliyetlerinde daha geniş kapsamlı bir sorun yaşandığına işaret etmediği değerlendiriliyor.

Trump Media'dan kriptoya veda: Yeni dönemin rotası belli oldu

Trump Media'nın aldığı karar, şirketlerin kripto para alanındaki girişimlerini iş öncelikleri doğrultusunda yeniden değerlendirdiği bir dönemde geldi.

TMTG'nin kripto projelerinden çekilerek Truth Social ve TAE Technologies ile planlanan birleşmeye odaklanması, şirketin yeni yönetim dönemindeki stratejik yönelimini de ortaya koyuyor. Şirket, dijital varlıklar yerine medya faaliyetleri ve enerji sektöründeki yatırımlarıyla büyümeyi hedefliyor.