KRT Endüstriyel, Oturax ile e-ticarete başladı

ALİ ŞAHİN/BURSA

Raf, dolap ve arşivleme sistemlerinden takım arabalarına, soyunma dolaplarına kadar çeşitli endüstriyel ve plastik ürün gruplarıyla, üretim tesisi ve atölyelere düzen getiren KRT Endüstriyel, e-ticaret konusunda da atılım yapmaya hazırlanıyor. İhtiyaca en kısa sürede uygun ekipman ile çözüm sunmak için endüstriyel alanda faaliyetlerini sürdüren firma KRT Home Design markası ile e-ticarete adım atarken e-ticaret Pazar yerlerinde ilk ürünü olan Oturax’ın satışına başladı. Tüm dünyada değişen tüketim alışkanlıklarına uyum sağlamak adına firmalarının esnek yapısını daha iyi kullanabilmek adına e-ticarete de yöneldiklerini belirten KRT Endüstriyel Genel Müdürü Sinem Kurtiş, “Son dönemde insanların yaşamlarında önemli değişimler oldu. Mesela birçok kişi için doğaya dönüş serüveni başladı. Bu da beraberinde birçok yeni ürünün hayatımıza girmesine neden oldu. Endüstriyel alanda mevcut faaliyetlerimize devam ederken e-ticaret üzerinden de bireysel tüketiciye yönelik ürünler için KRT Home Design ismiyle pazar yerlerine giriş yaptık” dedi.

“İyi bir promosyon alternatifi”

Yakın zamanda ürün gamını daha da geliştireceklerini belirten Kurtiş, “Şu anda e-ticarette Oturax isimli katlanabilir taburelerin satışını yapıyoruz. Özellikle kamp kültürünün gelişmesiyle insanlarda minimal ürünlere olan talepteki artışın farkındayız. Ama Çin’den gelen ucuz ve dayanıksız ürünlerin yerine daha kaliteli ürünlerin piyasada olması adına da böyle bir hamle yaptık. Az alan kaplayan ve maksimum fayda sağlanabilecek bir üründen bahsediyoruz. Katlandığında küçük bir çanta kadar olan Oturax’ı taşımak kadar kullanmak da kolay. Sadece kampçılar değil, motosiklet tutkunları için de güzel bir ürün çünkü kapladığı yer çok az. 150 kilograma kadar taşıma kapasitesi bulunuyor ve farklı yükseklik kademelerinde kullanabiliyoruz. Baktığınız zaman oldukça işlevsel ve bir o kadar da minimal bir ürün. Pazarlama faaliyetlerine yeni yeni başlıyoruz. İlk aşamada önemli bir satış yaptık ve gelen geri bildirimler oldukça olumlu” ifadelerini kullandı. Oturax için kurumsal firmalarla da görüşme halinde olduklarını belirten Kurtiş, “Hediyelik veya promosyonlar için farklı ürünler arayan firmalar için güzel bir seçenek olacak. Şimdiden bazı büyük şirketlerin dikkatini çekti. Bin adet siparişe firmanın logosunu da basabiliyoruz” diye konuştu.