Kuantum teknolojisinde talep patlaması: Quantinuum halka arz fiyatını ve boyutunu yükseltti

Kuantum bilgisayar donanımı ve yazılımları geliştiren Quantinuum, borsaya ilk adımını atmaya hazırlanırken küresel yatırımcılardan gelen yoğun ilgiyle karşılaştı. Şirketin resmi halka arz belgelerinde yapılan son güncellemelere göre, daha önce 45 ila 50 Dolar olarak belirlenen hisse başına satış fiyatı aralığı resmi olarak 53 ila 55 Dolar sınırına çekildi. Yaşanan bu yukarı yönlü revizyon, kuantum teknolojileri ve derin yapay zeka altyapı yatırımlarına küresel fonların gösterdiği yüksek risk iştahını doğrudan ortaya koyuyor. Sermaye piyasalarında planlanan bu büyük halka arz süreci, kuantum bilişim sektörünün şimdiye kadarki en büyük halka açılma sınavlarından biri olarak kabul ediliyor.

Hisse adedi artırıldı, toplam hedef büyüdü

Gelen yüksek talep karşısında sadece fiyat aralığını yükseltmekle kalmayan şirket yönetimi, piyasaya sürülecek toplam varlık hacminde de genişlemeye gitti. İlk planlamada 21 milyon adet A sınıfı hisse satışı öngörülürken, güncellenen stratejik izahname kapsamında bu miktar 26.5 milyon adede çıkarıldı. Atılan bu çifte adım sonucunda, şirketin halka arz yoluyla kasasına koymayı hedeflediği toplam finansman tutarı maksimum 1.46 milyar Dolar seviyesine tırmandı. Elde edilecek yeni sermayenin, kuantum işlemci birimleri ile klasik işlemcileri bir araya getiren hibrit bilgi işlem mimarilerinin ticari entegrasyon süreçlerinde ve kurumsal yazılım kütüphanelerinin genişletilmesinde kullanılacağı ifade ediliyor.

Sektörün en yüksek piyasa değerlemesi yolda

Şirketin bu yeni halka arz şartları ve mevcut toplam hisse yapısı baz alındığında, halka açılma sonrası ulaşacağı toplam piyasa değerinin yaklaşık 14.2 milyar Dolar seviyesini bulması bekleniyor. Ortaklık yapısıyla kurulan Quantinuum, bu adımıyla borsada işlem gören rakiplerinin çok üzerinde bir değerleme çıtası yakalıyor. Hisselerin borsada işlem görmeye başlamasının ardından, siber güvenlik, ilaç keşif süreçleri ve yapay zeka gibi ileri teknoloji odaklı stratejik alanlardaki pazar payı rekabetinin daha da hızlanacağı öngörülüyor.