Kumaşlar İnşaat, kaliteli yaşam alanlarıyla gayrimenkulde markalaştı

ESKİŞEHİR / EKONOMİ

Kumaşlar İnşaat, konut üretiminde yalnızca metrekare ya da sayısal büyüklük yerine; konfor, ses yalıtımı ve fonksiyonel detaylar gibi kullanıcı odaklı kriterleri önceliklendirmesiyle farklılaşıyor. Kumaşlar İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Kumaş, bu yaklaşımlarını şöyle özetledi: “Bizim için öncelik adet değil, değer üretmek. Amacımız, ‘kaç konut yaptık?’ sorusuna değil, ‘yaşam kalitesini ne kadar yükselttik?’ sorusuna yanıt vermek.”

Modern şehir hayatında sessizlik bir ihtiyaç

Günümüzde artan şehirleşme ve yoğun yapılaşma ile birlikte gürültü kirliliği, konut alıcılarının en çok şikâyet ettiği konulardan biri haline geldiğini aktaran Yasin Kumaş, “Kumaşlar İnşaat, bu soruna teknik çözümler üreterek projelerinde gelişmiş ses yalıtımı uygulamalarıyla fark yaratıyor. Çocuk odalarının altına özel boşluklu sistemler, daireler arası ses geçirmez katmanlar ve bağımsız yalıtım hatları gibi uygulamalar, sessizlik standartlarını yeniden tanımlıyor” diye konuştu.

Tasarımda konfor, işlevsellik ve estetik dengesi

Karabayır’da tamamlanan Nirapark Karabayır villa projesinde her biri 290 metrekarelik geniş yaşam alanlarıyla konfor ve işlevsellik bir arada sunduklarını ifade eden Kumaş, “Geniş yeşil alanları, bağımsız depolama alanları, müstakil villa konforu ve akıllı ev sistemleri gibi detaylar, projeye hem modern yaşam hem de prestij katıyor. Kullanıcıların gündelik yaşamını kolaylaştıran bu özellikler, Kumaşlar İnşaat’ın detaylara verdiği önemin bir göstergesi” açıklamasında bulundu.

Maliyet artışlarına rağmen kaliteden ödün yok

İnşaat maliyetlerindeki ciddi artışlara karşın, kalite standartlarından asla taviz vermediklerini dile getiren Yasin Kumaş, yüksek yapı güvenliği, uzun ömürlü malzeme seçimi ve titiz işçiliğin tüm projelerinde öncelikli kriterler arasında yer alıyor. Yasin Kumaş, bu konudaki duruşlarını şu sözlerle ifade etti: “Yaptığımız işe emek veriyoruz. Nitelikli bir konut arayan kişi, bu emeği ve kaliteyi gördüğünde maliyeti ikinci planda bırakıyor.”

Yeni projelerle büyüme devam ediyor

Nitelikli konut üretimini sürdürülebilir hale getirmek için yeni projelerine de hız kesmeden devam eden Kumaşlar İnşaat’ın, Karabayır, Batıkent, Sümer ve Vişnelik gibi bölgelerdeki yeni projelerini yakın dönemde hayata geçirmeye hazırlandığını belirten Yasin Kumaş, “Her projede aynı kalite ve konfor anlayışını koruyarak, kente değer katan yaşam alanları inşa etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.