Kumova, Rammos Hotel’in ikincisini Bursa’da açacak

Esra Özarfat

BURSA - Prestijli konut projelerinde önemli bir yere sahip olan Ömer Kumova İnşaat, konut sektörünün yanı sıra turizmde de büyümek için harekete geçti. Bu yıl 19 Mayıs’ta Bodrum’da Rammos Hotel’i açtıklarını hatırlatan Ömer Kumova İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kumova, “Rammos Hotel projemiz sadece 13 ayda tamamlanmış, güçlü bir ortaklığa sahip, doğru danışmanlarla çalışılmış olan bir ortak akıl projesidir. Mandalinci ailesi ile Ömer Kumova İnşaat olarak güzel bir birlikteliğe imza atmış olduğumuz bu güçlü projemizde hedefimiz önümüzdeki 2 yıl içinde bölgenin en güçlü müşteri memnuniyetine sahip, kaliteli ve nitelikli hizmet veren hoteli olabilmek” dedi. Bursa Nilüfer’de 2 bin 650 metrekarelik alanda 140 odalı bir Rammos Hotel daha yapmak için çalışmalara başladıklarını anlatan Ömer Kumova, “Konutta olduğu gibi turizmde de büyüme kararı alarak yatırımlarımızı bu yönde şekillendirmeye başladık. 5 yıllık projeksiyonda ikisi Bodrum’da biri Bursa’da olmak üzere 3 otel planladık” dedi. Kumova, Rammos Bodrum Hotel’de 148 oda bulunduğunu, bu yıl mayıs ayında faaliyete geçmesine rağmen yüzde 65 yabancı turist olmak üzere önemli bir doluluk oranı yakaladıklarını aktardı.

Yeni konut projeleri planlıyor

Bugüne kadar 2 bine yakın konut ürettiklerini kaydeden Kumova, DÜNYA’nın Bursa Bölge Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi ile bir araya gelerek gündemdeki projelerle ilgili bilgi verdi. Ömer Kumova, “Son 5 yılda Kayapa bölgesinde 7 farklı projeyi tamamladık. 3 projemizin imalatları devam ediyor. 2 yeni projenin planları üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Kayapa, şu anda Bursa’nın marka ve yatırım değeri en yüksek yeni yerleşim bölgesi konumunda. Ayrıca Balat ve Osmangazi’de de yeni projeler için görüşmelerimiz sürüyor. Her zaman müşteri odaklı yaklaşımla projeler geliştirdik. Her projemiz bir sonraki için yaşanması muhtemel kullanıcı kaynaklı sorunları da minimize etmeye yönelik bir adım oldu” diye konuştu.