Kunt Silah, üretiminin tamamını Amerika’ya ihraç ediyor

AYHAN DUMAN /GAZİANTEP

2017 yılında Gaziantep’te faaliyete başlayan Kunt Silah Savunma Sanayi firması, ABD’ye yaptığı silah ihracatıyla öne çıkıyor. ABD’de çokça tercih edilen yakın savunma türü tüfek üretimi yapan Kunt Silah, son 3 yıldır ABD hükümeti tarafından açılan ihalelerde, İtalya’nın ünlü markaları Benelli ve Baretta’yı geride bırakarak ihaleleri kazanan firma oldu. Dünya silah sanayini elinde tutan ABD’ye yılda 50 bine yakın tüfek ihracat eden firmanın ürettiği silahların yüzde 30’u Amerikan Ordusu tarafından kullanılıyor.

Gaziantep 5’inci Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Kunt Silah Savunma Sanayi Firması, ürettiği silahlar ile ABD pazarında önemli bir oyuncu haline geldi. Silah ve Savunma Sanayi serüvenine 1970 yılında otomotiv yedek parça ve medical ürün satışı yaparak başlayan Turgay Eyikunt, 2017 yılında Kunt Silah Savunma Sanayi Şirketini kurdu. Geçtiğimiz Mart ayında vefat eden babaları Turgay Eyikunt’un ardından Kunt Silah, Yuşa, Yunus ve Samet Eyikunt kardeşlerin yönetiminde faaliyetlerini sürdürüyor. 2020 yılına kadar iç piyasada faaliyet gösteren firma, bu tarihten itibaren sadece ABD pazarına yönelik üretime başladı.

NATO GÜVENLİK BELGELİ TESİS

Kunt Silah Savunma Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Yuşa Eyikunt, ‘’Kunt Silah Savunma Sanayi olarak NATO Tesis Güvenlik Belgeli olan 4 bin 500 metrekaresi kapalı alan olmak üzere toplam 10 bin metrekare alanda üretim yapıyoruz. 2023 yılında 95 milyon TL yatırım yaptık. Yıllık 50 bin adete yakın üretim kapasitemiz var ve bu üretimimizin tamamını ABD’ye ihraç ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.

İHRAÇ EDİLEN SİLAHLARIN YÜZDE 30’U ABD ORDUSUNA

Üretilen silahların ABD’deki distribütörlük üzerinden 500 alt bayide satışa sunulduğunu anlatan Eyikunt, ‘’ABD pazarının yanı sıra Kanada ve Güney Amerika ülkelerine de distribütörümüz üzerinden silahlarımızın satışı yapılıyor. Üretimimizin tamamını ABD’ye gönderiyoruz. Kunt markası ile üretilen silahlar hem ABD ordusu hem de emniyet birimleri tarafından kullanılıyor. İhraç edilen silahların yüzde 30’luk bölümü ABD ordusuna gidiyor. Özellikle yakın muharebede en çok tercih edilen markayız’’ diye konuştu.

KUNT, BENELLİ VE BARETTA’YI GÖLGEDE BIRAKTI

ABD’de pazarında Kunt Markasının öne çıktığını dile getiren Eyikunt, ‘’Yaklaşık 4 yıldır ABD pazarına yönelik üretim yapıyoruz. Son 3 yıldır ABD hükümeti tarafından açılan ihalelere katılım sağlıyoruz. Firma olarak girdiğimiz tüm ihalelerde İtalya’ya ait Benelli ve Baretta markalarını geride bırakarak ihaleleri alan taraf olduk’’ ifadelerini kullandı.

200 MİLYON TL’LİK YATIRIM YOLDA

2025 yılı yatırım hedeflerini aktaran Eyikunt, ‘’Gaziantep 6’ncı Organize Sanayi Bölgesi’nde 30 bin metrekarelik bir alanda yeni bir üretim tesisi kuruyoruz. Burada hem yivli tüfek ve tabanca üretimimiz olacak hem de uzay ve havacılık alanında geleceğe dönük yatırım planlarımızı hayata geçireceğiz. 200 milyon TL’lik yatırım ile tüm üretim tesisimizi bu alana entegre edeceğiz, istihdam oranımızı ise yüzde 100 oranında artıracağız. Yeni yatımlarımızla üretim kapasitemizi ve ürün çeşitliliğini arttırarak ABD silah pazarında daha da büyütmek istiyoruz. Amacımız Türkiye Savunma Sanayine katma değerli ürün üreterek katkı sağlamak’’ dedi.

TABANCA ÜRETİMİ YILSONUNDA BAŞLIYOR

Ar-Ge çalışmalarına 2023 yılında 20 milyon TL harcama yaptıklarını dile getiren Eyikunt, “2024 yılında ise AR-GE bütçemizin 30 milyon TL’nin üzerine çıkacağını öngörüyoruz’’ ifadelerine yer verdi. Eyikunt, Ar-Ge çalışmaları doğrultusunda projesi ve patenti tamamen kendilerine ait olan tüfekler ürettiklerini, yılsonu itibariyle ise tabanca üretimine başlayacaklarını da sözlerine ekledi.