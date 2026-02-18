Küresel arenada büyük başarı: Yeniköy Kemerköy Enerji’ye LACP’den Gold ödül

Yeniköy Kemerköy Enerji’nin Deloitte Türkiye iş birliğiyle hazırladığı 2024 Sürdürülebilirlik Raporu, Amerikan İletişim Profesyonelleri Birliği (LACP) tarafından düzenlenen Inspire Awards kapsamında, kurumsal yayıncılık değerlendirmesinde Gold ödül kazandı.

Uluslararası ölçekte prestijli organizasyonlar arasında gösterilen ödül platformunda Platin ödülü Endonezya merkezli enerji şirketi PT PLN Energi Primer Indonesia’ya verilirken, aynı kategoride yer alan Türk Hava Yolları ise Silver ödüle layık görüldü.

LACP tarafından düzenlenen Inspire Awards, dünyanın farklı ülkelerinden kurumların yıllık ve sürdürülebilirlik raporlarını; ilk izlenim, anlatım netliği, görsel tasarım, yaratıcılık ve mesaj etkinliği gibi kapsamlı kriterler üzerinden değerlendiriyor. Organizasyon, kurumsal raporlama ve iletişim alanında uluslararası standartları ölçen en saygın platformlardan biri olarak gösteriliyor.

Burak Işık: Uluslararası ölçekte güçlü bir teyit

Sürdürülebilirliği çok boyutlu şekilde ele alarak bu yöndeki kararlılıklarına devam edeceklerini belirten Yeniköy Kemerköy Enerji Genel Müdür Yardımcısı Burak Işık, kazanılan uluslararası başarının bu yöndeki motivasyonlarını artırdığını ifade etti. “LACP gibi küresel ölçekte saygın bir platformda dev şirketleri geride bırakarak Gold ödül kazanmak, sürdürülebilirlik yaklaşımımızın ve kurumsal raporlama disiplinimizin uluslararası standartlarda karşılık bulduğunu ortaya koyuyor. Sürdürülebilirlik raporumuzun temasını “amaçlar için enerji” olarak belirledik. Bu temayla, Birleşmiş Milletler tarafından belirlememiş 17 kalkınma amacına atıfta bulunmaktayız. Şirket olarak, yerli kaynaklarımızdan elektrik üreterek ülkemizin ve yöremizin sürdürülebilir kalkınması için çalışıyoruz. Tüm faaliyetlerimizi odaklandığımız sürdürülebilir kalkınma amaçları ekseninde yürütüyoruz. Dünya sıralamasında ilk 100’e girilmesi ve güçlü uluslararası kurumlarla aynı kategoride üst sıralarda yer alınması, ortaya konulan sistematik çalışmanın somut bir göstergesi oldu” şeklinde konuşan Işık, çevresel sorumluluk, toplumsal katkı ve paydaşlarla kurulan güçlü diyalog temelinde sürdürülebilirlik çalışmalarını daha da derinleştirmeye kararlı olduklarını; sosyal etki odaklı projeler ve şeffaf raporlama anlayışıyla uzun vadeli değer üretmeye devam edeceklerini kaydetti.

Rehabilitasyon ve sosyal etki çalışmaları sürüyor

Yeniköy Kemerköy Enerji, maden sahalarının doğaya yeniden kazandırılması amacıyla hayata geçirdiği “Hüsamlar Yeniden” projesi kapsamında 576 hektarlık alanda yaklaşık 250 bin fidan ve bitkiyi toprakla buluşturdu. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği’nin izleme ve raporlama desteğiyle yürütülen çalışmalarda bazı bölgelerde dikim başarısı yüzde 96’ya kadar ulaştı. 2032 yılına kadar toplam 1363 hektarlık alanın rehabilite edilmesi planlanıyor.

Şirket, döngüsel ekonomi alanında yürüttüğü “Küllerinden Doğ” projesiyle atık küllerin, çimento ve yapı sektöründe hammadde olarak kullanılması sağlıyor.

Yeniköy Kemerköy Enerji, çevresel sorumluluk çalışmalarının yanı sıra faaliyet gösterdiği Milas ve çevresindeki köylerde eğitimden tarımsal sulamaya, arkeolojik kazı desteklerinden yangınla mücadeleye kadar çok sayıda sosyal projeyi de sürdürüyor. Bölgedeki okulların tadilatları, kırtasiye destekleri ve köy altyapı yatırımları, sürdürülebilirlik yaklaşımının sosyal boyutunu oluşturan çalışmalar arasında yer alıyor.