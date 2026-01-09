Küresel çip talebi TSMC’yi büyüttü

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSMC), 2025 mali yılında net satışların yıllık yüzde 31,6 artışla 3.809,1 milyar yeni Tayvan doları (NT$) veya yaklaşık 120,3 milyar ABD dolarına ulaştığını açıkladı.

Şirketin aralık ayı net geliri yaklaşık 10,6 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Bu rakam, Kasım 2025'e göre yüzde 2,5 düşüşe, yıllık bazda ise yüzde 20,4 artışa tekabül ediyor.