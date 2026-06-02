Küresel devden dev adım: Coca-Cola Hindistan pazarında halka arza hazırlanıyor

Halka arz süreci, içecek devinin Hindistan pazarındaki operasyonel kontrolü aşamalı olarak yerel ortaklarına devretme planının en önemli parçasını oluşturuyor. Şirket, geçtiğimiz dönemde iştirakin yüzde 40 hissesini yerel konglomera Jubilant Bhartia Group'a devrederek bu dönüşümün ilk büyük adımını atmıştı. Yapılacak yeni sermaye piyasası hamlesiyle birlikte, 14 üretim tesisiyle 10 eyalette faaliyet gösteren dev üretim yapısının franchise modeliyle tamamen hafifletilmesi hedefleniyor.

Finansal büyüklük ve hedef dönem

Piyasa analistleri, Hindistan tüketici ürünleri sektöründe son yılların en ses getiren listelemelerinden biri olacak bu hamleyle şirketin toplam piyasa değerinin 10 milyar dolar seviyesine ulaşabileceğini öngörüyor. Tesislerin yönetim hakkını elinde bulunduran birimin son mali dönemde 50 milyar rupi seviyesine ulaşan güçlü satış gelirleri de bu değerlemeyi doğrudan destekliyor. Gerekli yasal onayların alınması ve piyasa şartlarının uygun kalması durumunda, halka arzın nihai olarak hayata geçirilmesi için takvimler hedeflenen dönemi işaret ediyor.

Pazardaki rekabet kızışıyor

Coca-Cola'nın finansal operasyonları hızlandırma kararının arkasında, Hindistan pazarında son dönemde yerel markaların agresif şekilde pay kapma yarışı da etkili oluyor. Özellikle Reliance grubunun yeniden canlandırdığı Campa Cola markasının rekabetçi fiyat politikasıyla bakkal raflarına kadar sızması, pazar liderinin stratejilerini revize etmesini zorunlu kıldı. Halka arzdan elde edilecek finansal esneklikle birlikte şirket; Thums Up, Sprite ve Fanta gibi popüler yerel ile küresel markalarının dağıtım ağını daha da derinleştirmeyi planlıyor.