Küresel enerji dönüşümünde Türkiye imzası

Enerji yatırımları ve enerji teknolojileri alanında faaliyet gösteren YEO Teknoloji, Avrupa’dan Afrika’ya, Orta Asya’dan Amerika’ya uzanan geniş bir coğrafyada enerji projeleri geliştiriyor.

Enerjinin tüm yaşam döngüsünü yöneten entegre bir yapı inşa eden YEO Teknoloji, dünyada faaliyetleri; mühendislik ve taahhüt, enerji yatırımları, enerji depolama ve enerji teknolojileri olmak üzere dört ana başlıkta yürütülüyor.

Şirket, anahtar teslim enerji santralleri ve altyapı projeleri geliştirirken, betonarme işlerden yüksek voltaj trafo merkezlerine, yazılımdan yapay zekâ tabanlı enerji yönetim sistemlerine kadar tüm süreçleri tek merkezden yönetiyor.

Bugüne kadar 40’tan fazla ülkede 400’ün üzerinde proje hayata geçiren YEO’nun İtalya, Romanya ve İsviçre başta olmak üzere Afrika ve Avrupa’da aktif yatırımları bulunuyor.

İngiltere’de yeni üretim hamlesi

YEO Teknoloji CEO’su Tolunay Yıldız, İngiltere pazarında yaklaşık 2,5 yıldır sürdürülen çalışmaların ardından, 200 MW kapasiteli ilk enerji santrali yatırımı için sahaya çıkmayı planladıklarını söylüyor. Bu proje, yüz binlerce hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak büyüklükte.

Enerji yatırımları, YEO Teknoloji’nin uzun vadeli büyüme stratejisinin temel unsurlarından biri. Şirket, güneş, rüzgâr ve enerji depolama alanlarında 2.000 MW’ı aşan proje geliştirme portföyüne sahip. İlk yatırımlar Romanya ve İtalya’da devreye alındı.

Hedef, 2030 yılına kadar yatırımcı olarak 1.000 MW kurulu güce ulaşmak ve geliştirilen projelerle global bir yatırım modeli oluşturmak.

Enerji depolamada 5 GWh’lik üretim üssü

Enerji depolama, YEO’nun stratejik iş alanları arasında yer alıyor. Şirket, son üç yıldır bu alana odaklanarak İstanbul Tuzla’da enerji depolama sistemleri üretim tesisini devreye aldı.

YEO’nun Reap Battery isimli iştiraki tarafından işletilen tesiste, şebeke ölçeğinde konteyner tipi sistemler üretiliyor ve yıllık 5 GWh kapasite hedefleniyor.

Bu sistemler hem YEO’nun kendi projelerine entegre ediliyor hem de bağımsız projelere sunuluyor. YEO için ABD pazarı yüksek büyüme potansiyeli taşırken, Azerbaycan’da 500 MW’lık batarya projeleri ve Afrika’da Zambiya merkezli genişleme süreci devam ediyor.

Sıfırdan global bir enerji şirketine

YEO Teknoloji CEO’su Tolunay Yıldız, şirketin sahadaki mühendislik tecrübesini merkezde tutan bir kültüre sahip olduğunu belirterek, sıfırdan başlayan yolculuğun bugün global ölçekte projeler üreten bir yapıya dönüştüğünü vurguluyor.

Akıllı şebekeler, batarya depolama, dijitalleşme ve yeşil hidrojen alanlarında faaliyet gösteren YEO Teknoloji, 40 ülkede 400’den fazla proje gerçekleştirdi.

Yıldız, hedeflerinin hem EPC yani anahtar teslim santral inşası hem de yatırımcı olarak hedef pazarlarda büyümek olduğunu vurguluyor.