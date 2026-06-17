Küresel fon devi FMR, Astor'daki payını yüzde 5'in altına düşürdü

Küresel varlık yönetim devi FMR LLC, Astor Enerji A.Ş. (ASTOR) paylarında gerçekleştirdiği satış işlemlerinin ardından şirketteki oy hakkını yüzde 5 seviyesinin altına indirdi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan özel durum açıklamasına göre FMR LLC, 12 Haziran 2026 tarihinde Astor Enerji hisselerinde satış işlemleri gerçekleştirdi.

Satış işlemlerinin 265,50 TL ile 281,61 TL fiyat aralığında gerçekleştirildiği belirtildi.

İşlemlerin toplam nominal tutarının ise 1 milyon 687 bin 173 TL olduğu bildirildi.

Kritik yüzde 5 eşiğinin altına indi

Gerçekleştirilen satışların ardından FMR LLC'nin Astor Enerji'deki oy haklarının 12 Haziran 2026 tarihi itibarıyla yüzde 5 seviyesinin altına düştü.

Sermaye piyasalarında yüzde 5 seviyesi önemli ortaklık eşiği olarak kabul edilirken, bu seviyenin altına inilmesi yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

ASTOR hisselerinde sert hareketler yaşanmıştı

Astor Enerji hisseleri 12 Haziran işlem gününe yaklaşık 300 TL seviyesinden başlamış, gün içerisinde yoğun satış baskısıyla yüzde 10 değer kaybederek 265,50 TL seviyesinden kapanış yapmıştı.

Haziran ayının başında 363 TL seviyelerini gören hisseler, daha sonra önemli ölçüde gerilerken 16 Haziran seansını 296 TL'den tamamladı.