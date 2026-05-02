Küresel hava savunma hattında Raytheon imzası: 441 milyon dolarlık yeni Patriot hamlesi

Sözleşmenin temel odağını, Raytheon’un en gelişmiş önleme füzelerinden biri olan Patriot GEM-T (Geliştirilmiş Füze-Taktik) üretimi oluşturuyor. Uçaklardan seyir füzelerine ve taktik balistik füzelere kadar geniş bir tehdit yelpazesini etkisiz hale getirme kapasitesine sahip olan bu sistemler, Chambersburg’daki tesislerde üretilecek. Projenin 30 Eylül 2026 tarihine kadar tamamlanması hedefleniyor. Bu takvim, savunma sanayiinde görmeye alışık olduğumuz uzun vadeli süreçlerin aksine, ‘hızlı üretim ve sahaya süratle sevkiyat’ prensibine dayanan yeni doktrinin bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Savunma ekonomisinde Raytheon’un pazar payı ve stok yönetimi

Raytheon’un Patriot programı üzerinden elde ettiği bu ihale, sadece ABD ordusu için değil; aynı zamanda Ukrayna, İspanya ve Hollanda gibi müttefik ülkelerin envanterlerini yenileme çabasının bir uzantısı niteliğinde. Şirket, nisan ayı içinde Ukrayna için imzaladığı 3,7 milyar dolarlık dev sözleşme ve Hollanda ile yapılan 627 milyon dolarlık anlaşmalarla, üretim hatlarını 2026 yılı sonuna kadar tam kapasiteyle doldurmuş durumda. Bu durum, Raytheon’u savunma portföylerinde en stabil ve büyüme odaklı aktörlerden biri haline getirirken; her yeni ihale, şirketin birim maliyetlerini düşürmesini ve teknolojik modernizasyon hızını artırmasını sağlıyor.

Jeopolitik belirsizlik ve havadaki yeni savunma mimarisi

Özetle, 441 milyon dolarlık bu yeni paket, Raytheon’un sadece bir silah üreticisi değil, aynı zamanda müttefik ülkeler için kritik bir güvenlik kalkanı sağlayıcısı olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Balistik füze tehditlerinin evrimleştiği bir dönemde, Patriot sistemlerine yapılan bu yatırımlar, hava savunma mimarisinin önümüzdeki on yıldaki temel taşını oluşturacak. Mevcut bütçe tahsisatlarının ve teknolojik adaptasyonun bu hızla devam etmesi durumunda, Raytheon’un 2026 yılı sonunda savunma sanayii cirosunda rekor seviyeleri test etmesi kaçınılmaz görünüyor.