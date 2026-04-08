Küresel piyasalarda diplomasi rüzgarı: ABD-İran ateşkesi Chiyoda hisselerini zirveye taşıdı

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile iki haftalık geçici bir ateşkes sağlandığını ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden güvenli trafiğe açılacağını duyurması, haftalardır gergin bekleyişini sürdüren piyasaların yönünü yukarı çevirdi. Özellikle enerji altyapısı ve tesis inşası konusunda bölgenin en güçlü oyuncularından biri olan Chiyoda Corporation, bu diplomatik zaferin ardından yatırımcıların en çok rağbet gösterdiği hisse haline geldi. Tokyo Borsası’ndaki işlemlerde %12,72 oranında değer kazanan şirket payları, 966 JPY seviyesinden 1.116 JPY bandına sıçrayarak son dönemin en keskin yükselişlerinden birine imza attı.

Diplomasi masası enerji yatırımlarına can suyu oldu

Ateşkesin ardından bölgedeki risk priminin hızla düşmesi, sadece askeri değil ekonomik bir rahatlamayı da beraberinde getirdi. Özellikle Katar ve çevresindeki devasa sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) projelerinde kilit rol oynayan Chiyoda için bu gelişme, dondurulan veya yavaşlatılan milyar dolarlık yatırımların yeniden tam kapasiteyle çalışması anlamına geliyor. Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleşen dünya petrol sevkiyatının beşte birinin yeniden güvence altına alınması, mühendislik ve altyapı hizmeti sunan firmaların operasyonel kabiliyetini doğrudan artırıyor.

Yeni dönemde Chiyoda’nın rolü ve beklentiler

Bu süreçte Chiyoda’nın sergilediği performans, şirketin Orta Doğu’daki yerleşik gücünün ve teknik kapasitesinin bir yansıması olarak görülmeli. Bölgedeki tansiyonun düşmesiyle birlikte, askıya alınan modernizasyon ihaleleri ve kapasite artırım projelerinde Chiyoda’nın öncü konumu daha da belirginleşiyor. Petrol fiyatlarının varil başına 100 dolar sınırının altına gerilemesiyle birlikte, enerji projelerine ayrılan bütçelerin daha verimli kullanılacağı bir döneme girilirken; şirketin işlem hacmindeki 7,6 milyonluk devasa artış, piyasanın bu barışçıl süreci ne kadar güçlü satın aldığını kanıtlıyor.

İslamabad Zirvesi ve piyasanın rotası

Gözler şimdi Pakistan’ın arabuluculuğunda gerçekleşecek olan İslamabad zirvesine çevrilmiş durumda. 10 Nisan’da başlayacak olan görüşmelerden çıkacak somut kararlar, Chiyoda hisselerindeki bu yükselişin kalıcı bir trende dönüşüp dönüşmeyeceğini tayin edecek. Ancak mevcut tablo, diplomatik çözüm yollarının açık kalmasının bile enerji inşaat sektöründe taşları yerinden oynatmaya yettiğini gösteriyor. Chiyoda, bu yeni konjonktürde jeopolitik risklerin azalmasından en yüksek katma değeri sağlayan şirket olarak dikkat çekmeye devam ediyor.