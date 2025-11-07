Küresel seyahat sitesinin bilançosu güçlü geldi: Hisseler sert yükseldi

Online seyahat platformu Expedia, üçüncü çeyrekte Wall Street beklentilerini aşarak 2025 yılı gelir büyüme tahminini yüzde 6–7 aralığına çıkardı. Önceki tahmin yüzde 3–5 aralığındaydı. Bu gelişme sonrası şirketin hisseleri mesai sonrası işlemlerde yüzde 18’e kadar yükseldi.

Expedia’nın B2B segmentindeki rezervasyonlar yüzde 26 artarak 9,38 milyar dolara ulaştı. Bu segment, kurumsal seyahat yönetim firmaları, geleneksel seyahat acenteleri ve finans kuruluşlarına hizmet veriyor. Şirketin ABD’deki oda rezervasyonları son üç yılın en hızlı artışıyla yüksek tek haneli büyüme gösterdi. Ancak en güçlü büyüme Asya’da yaşandı; geceleme sayısı yüzde 20’nin üzerinde arttı.

Rezervasyon sayısı beklentileri aştı

Hotels.com ve Vrbo gibi doğrudan tüketiciye yönelik platformlarda rezervasyonlar yüzde 7 artarak 21,34 milyar dolara çıktı. Toplam brüt rezervasyonlar yüzde 12 artışla 30,73 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, analistlerin 29,2 milyar dolarlık tahminini geride bıraktı.

Expedia, 30 Eylül’de sona eren çeyrekte hisse başına düzeltilmiş kârını 7,57 dolar olarak açıkladı. Bu, analistlerin 6,92 dolarlık beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Rezervasyon sayısı da beklentileri aşarak 108,2 milyon oldu; Wall Street tahmini 103,9 milyondu.

Hükümet kapanması henüz etkisini göstermedi

CEO Ariane Gorin, "Üçüncü çeyrek performansımız ve ekim ayındaki ivme birleşince bu güçlü görünüm ortaya çıktı" dedi. CFO Scott Schenkel ise ABD’deki hükümet kapanmasının henüz etkisini göstermediğini, ancak süreci yakından izlediklerini belirtti.

Expedia, gelir ve rezervasyon büyümesinin yılın son çeyreğinde de devam edeceğini öngörüyor. Şirket, B2B alanında yeni ortaklıklar kurarak ve mevcut ilişkilerini derinleştirerek büyümeyi sürdürmeyi planlıyor.

Seyahat sektörünün diğer oyuncuları ise karışık sonuçlar açıkladı. Norwegian Cruise Line ve Royal Caribbean, gemide geçirilen gün başına gelirde beklentileri karşılayamadı. Hyatt Hotels ise oda başına gelirde son bir yılın en yavaş büyümesini yaşadı; yöneticiler bu durumu dört yıldız ve altı otellere olan talebin düşmesine bağladı.