Küresel siber tehditler rekor sayılara çıktı

TÜİK ve USOM tarafından paylaşılan son rakamlar; 2022’de 72.209 olan saldırı sayısının, yalnızca iki yıl içinde 215 bin seviyesini geçerek katlanarak arttığını ortaya koyuyor. Güvenlik uzmanları, vakaların yaklaşık üçte ikisinin insan hatasından kaynaklandığını ve oltalama girişimlerinin halen en sık kullanılan saldırı yöntemi olduğunu belirtiyor. Rynexor Kurucu Sahibi Halil AHMAD, yapay zekâ destekli tehdit algılama ve davranışsal analiz teknolojilerinin yanı sıra, dijital güvenliğe erişimin artık ulusal güvenliğin temel bileşenlerinden biri sayılması gerektiğini vurguluyor.

Bu tabloyu değerlendiren AHMAD şu ifadeleri kullanıyor:

“Siber saldırıların hedefi sadece kurumlar değil; bireyler, işletmeler ve ülkelerin ekonomileri. Verinin korunması artık stratejik bir zorunluluk. Bu nedenle herkesin hiçbir ücret ödemeden kullanabileceği koruma çözümleri geliştirmek büyük önem taşıyor. Rynexor olarak insanların dosyalarını tek adımda tarayabileceği yapay zekâ tabanlı güvenlik altyapımızı hayata geçiriyoruz.”

Siber güvenlik yatırımlarındaki yükseliş devam ediyor

PwC ve Fortinet tarafından yayınlanan araştırmalara göre, 2024 yılında işletmelerin %85’i siber güvenlik bütçelerini artırdı; sektörün %19’u ise bu artışı %15’in üzerine taşıdı. Türkiye’de özellikle finans, kamu ve üretim sektörleri 2025 doğrultusunda en fazla saldırıya maruz kalan alanların başında geliyor. IBM verileri de tek bir veri ihlalinin işletmelere ortalama 4,45 milyon dolara mal olduğunu gösteriyor. Bu tablo, KOBİ’leri dahi artık proaktif koruma sistemlerine yatırım yapmaya yöneltiyor.

AHMAD bu gelişmeyi şöyle özetliyor:

“Artık kurumlar savunmayı olay yaşandıktan sonra devreye almak yerine, saldırı gerçekleşmeden önce önlem almaya odaklanıyor. Bu yaklaşım, riskleri azaltırken ülke çapında güvenlik seviyesini de yukarı taşıyor. Rynexor, yazılım geliştirme ve yapay zekâ destekli güvenlik çözümleriyle bu dönüşümün merkezinde yer alıyor.”

Yapay zekâ, güvenlik sektörünün rotasını değiştiriyor

2025’te fidye yazılımları, sıfır gün açıkları ve gelişmiş oltalama yöntemleri gibi saldırı türleri hızla çeşitleniyor. Bu yüzden yapay zekâ destekli tehdit algılama sistemleri ve davranışsal analiz mekanizmaları savunma stratejilerinin vazgeçilmez parçası haline geldi. Gelişmiş analiz kabiliyeti sayesinde saldırıların fark edilme süresi kısalıyor; güvenlik ekipleri çok daha hızlı aksiyon alabiliyor. Dijital güvenlik, yalnızca bilişim departmanlarının değil; kamu düzeni, ekonomik güvenlik ve bireysel mahremiyetin ayrılmaz bir parçası olmuş durumda.

‘Rynexor, sektördeki pozisyonunu güçlendiriyor’

Rynexor, 2025 yılından beri Yazılım geliştirme, siber güvenlik, yapay zekâ ve dijital pazarlama alanlarında hizmet vermektedir. Rynexor, AR-GE merkezli çalışmalarıyla yapay zekâ tabanlı ürünlerini sürekli geliştiriyor. 2025 yılında devreye alınacak ücretsiz dosya güvenlik analiz platformu ile şirket, dijital güvenlikte yeni bir dönemi başlatmayı amaçlıyor.

Halil AHMAD’ın sözleri, şirketin vizyonunu açık bir şekilde ortaya koyuyor:

“Bizim hedefimiz, siber güvenliği herkes için ulaşılabilir kılmak. Üzerinde çalıştığımız sistem sayesinde kullanıcılar hiçbir ücret ödemeden dosyalarını güvenle analiz edebilecek. Bu proje, hem Türkiye’nin siber savunma kapasitesini bir üst seviyeye çıkaracak hem de toplum genelinde farkındalığı artırarak dijital güvenlik ekosistemimize değer katacak.”