Küresel telekom devinde dev hisse satışı: Vodafone'un sahibi değişti

Fransız milyarder Xavier Niel, Vodafone Group'ta gerçekleştirdiği dev hisse alımıyla şirketin en büyük hissedarı oldu. Niel'e ait yatırım şirketi Vega, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli e& grubunun sahip olduğu yüzde 16'lık Vodafone payını 4,4 milyar sterlin karşılığında devraldı.

Londra Borsası'nın önde gelen şirketlerini kapsayan FTSE 100 endeksinde işlem gören Vodafone'daki bu ortaklık değişimi, şirketin hissedarlık yapısında önemli bir dönüşüme işaret ederken, gelecek dönem stratejileri açısından da dikkat çeken bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Satın alma işlemi, Vodafone’un perşembe günkü kapanış fiyatının %15 üzerinde bir değerlemeyle, hisse başına 110 peniden gerçekleşti. Dev anlaşmanın kamuoyuna duyurulmasının ardından yapılan işlemlerde Vodafone hisseleri yüzde 13 oranında değer kazandı.

Xavier Niel, Vodafone'un en büyük hissedarlarından biri oldu

Anlaşmanın resmi kurumlarca onaylanma süreci tamamlanana kadar, devredilen hisseler geçici olarak üç farklı finansal kuruluşun emanetinde kalacak. Bu sürecin sonunda e& grubu, ana faaliyet alanlarına odaklanma ve yatırımlarını nakde çevirme stratejisi doğrultusunda Vodafone yönetim kurulundaki yerini bırakacak.

Xavier Niel, 2022 yılında Atlas Investissement firması aracılığıyla Vodafone'dan yüzde 2,5 oranında hisse almış, ancak bu hisseleri daha sonra elden çıkarmıştı. Bu yeni ve devasa yatırımla birlikte Niel, şirkete "uzun vadeli ve kalıcı (çıpa) bir yatırımcı" olarak geri döndü.

Vodafone’un geniş coğrafi yayılımına ve varlık kalitesine olan inancını vurgulayan Niel, “Vodafone’un uzun vadede sürdürülebilir büyüme potansiyeline ve nakit akışı yaratma gücüne güveniyoruz. Şirketin gelecekteki başarılarına operasyonel bilgi birikimimizle destek olmaya hazırız” ifadelerini kullandı.