Kurumsal tekstilde yeni dönem: Aqua Medya üretim gücüyle büyüyor

Tekstil sektöründe artan rekabet ve değişen kurumsal ihtiyaçlar, firmaları standart ürünlerden markaya özel çözümlere yöneltiyor. Çalışan giyiminden saha ekiplerine kadar geniş bir kullanım alanına sahip kurumsal tekstilde; kumaş kalitesi, fonksiyonellik, tasarım, baskı ve nakış uygulamalarının niteliği satın alma kararlarında daha belirleyici hale geliyor.

2019 yılında kurulan Aqua Medya, tekstil ve promosyon alanında firmalara özel üretim gerçekleştirerek bu dönüşümün içinde büyüyor. Polar, softshell mont, tişört, polo yaka, yelek ve şapka gibi kurumsal tekstil ürünlerinin yanı sıra farklı promosyon gruplarında da çözümler geliştiren şirket, tasarımdan üretime ve uygulamaya kadar süreci müşteri ihtiyacına göre şekillendiriyor.

Polar ve Softshell’e kurumsal talep artıyor

Özellikle polar ve softshell ürünlerin şirketler açısından önemli bir kurumsal giyim kalemine dönüştüğünü belirten Aqua Medya Tekstil ve Promosyon Ajans Başkanı Elif Adıgüzel, ürünün uzun süre kullanılmasının marka görünürlüğü açısından da değer yarattığını ifade etti.

“Bir polar ya da mont yalnızca çalışana verilen bir tekstil ürünü değil; aynı zamanda şirketin sahadaki kimliğinin bir parçası. Bu nedenle kumaştan kalıba, nakışın işçiliğinden renk uyumuna kadar bütün detayları önemsiyoruz. Müşterimizin markasını taşıyan her ürünü kendi markamızı taşıyormuş gibi değerlendiriyoruz” diye konuştu.

Tedarikçiden öte üretim partneri olmak istiyoruz

Aqua Medya’nın gelecek dönem stratejisinin üretim gücünü, tasarım kabiliyeti ve hızlı çözüm anlayışıyla geliştirmek olduğunu vurgulayan Adıgüzel, “Vizyonumuz yalnızca ürün tedarik eden bir firma olmak değil. Firmaların ihtiyaçlarını anlayan, onlara özel çözümler üreten ve uzun yıllar birlikte çalışabilecekleri güvenilir bir üretim partneri olmak istiyoruz. Türkiye’nin tekstildeki güçlü üretim kültürünü kurumsal hizmet anlayışıyla birleştirerek Aqua Medya’yı hem Türkiye’de hem de uluslararası pazarda büyütmeyi hedefliyoruz” dedi.