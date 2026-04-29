Kurvalf Vana’dan Romanya’ya 1.2 milyon Euro’luk yatırım

ERHAN BEDİR / BURSA

Doğalgaz ve petrol firmaları ağırlıklı olmak üzere enerji sektörüne yönelik vana, aktüatör, pigging ekipmanları ve kuyu başı ekipmanları gibi pek çok katma değerli ürün geliştirmeye devam eden Kurvalf Vana, üretiminin yüzde 40’nı ihracata gerçekleştiriyor. Sektördeki 50 yıllık tecrübe, bilgi ve deneyimi ile yeni pazar arayışlarını sürdüren Kurvalf Vana, 2026 yılı itibarıyla Rusya, Sırbistan, Makedonya ve balkan ülkelerinin neredeyse tamamına ayrıca Amerika’ya da ihracata başladı. Her yıl Ar-Ge yapısını da güçlendiren firma, 2025 yılını ciroda yüzde 20 büyüme ile yıllık 20 Milyon Euro’ya çıkardı. Bu yıl için daha temkinli büyüme hedeflediklerini kaydeden Kurvalf Vana AŞ. Genel Müdürü Mehmet Kurumahmut, yüzde 40 olan ihracat oranında bu yılki hedeflerinin ise yüzde 50’ye çıkartmak olduğunu belirtti.

“Romanya’ya 1.2 Milyon Euro’luk üretim üssü”

Türkiye’deki düşük kur baskısı, yüksek enflasyon ve giderek artan üretim maliyetleri ile Orta Doğu’daki küresel krizinde etkisiyle Romanya’ya yatırım planlaması yaptıklarını ifade eden Mehmet Kurumahmut, 2026 yılı sonuna kadar Romanya’da toplam maliyeti 1.2 Milyon Euro’luk yeni bir üretim tesisin inşaatına başlayacaklarını kaydetti. 6 bin metrekare kapalı alana sahip olacak tesisin bu yılsonuna kadar inşaatına başlayacaklarını belirten Kurumahmut, “2030 yılı hedeflerimiz Bursa’nın ilk 250 firması arasında yerimizi almak. Ayrıca Romanya’daki üretim tesisini faaliyete geçirmek var. Uzun süren yatırım araştırmalarımızın sonucunda kararımız Romanya Köstence oldu. Ucuz enerji, işgücü ve sanayi teşvikleri açısından son derece avantajlı. Öte yandan Romanya hükümetinin sağladığı ihracat kolaylığı, enerji desteği, teşvik ve düşük faizle kredi avantajını da unutmamak gerekir” dedi.

“Aylık üretim 1000 adet”

Aylık üretim kapasitelerinin bin adet vana imalatı olduğunu bildiren Kurumahmut, verimliliği artırmaları halinde mevcut konuma üretimi 1,5 kat artırmanın mümkün olabileceğini söyledi. Bugün üretimin yüzde 40’nı ağırlıklı olarak İtalya, Romanya, Yunanistan, Azerbaycan, Slovenya, Balkan ülkeleri ve Türkiye Cumhuriyetleri ile İspanya ve Endonezya olmak üzere toplamda 15 farklı ülkeye ihraç ettiklerini kaydeden Kurumahmut, Uzakdoğu’yu hedef aldıklarını söyledi. Öte yandan, üretimin yanı sıra servis ve bakım hizmetini de sürdürdüklerinden bahseden Kurumahmut, tüm istasyon bakım hizmetlerini Kurvalf olarak yürüttüklerini sözlerine ekledi.

“Babamızın adını yaşatacağız”

Kurvalf Vana olarak sosyal sorumluluk projesi kapsamında Çalı’ya 24 derslikli Teknik Meslek Lisesi yaptıklarını belirten Mehmet Kurumahmut, “Kurvalf’ın kurucusu merhum babamız Hüseyin Kurumahmut’un adını yaşatmak istedik. Bu bilinçle Bursa Valiliği, Bursa İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Nilüfer Belediyesi işbirliğiyle sektöre rahmetli babamız gibi yüzlerce hatta binlerce usta yetiştirmek istedik. Amacımız inşaatı hızla devam eden ve babamızın adını taşıyacak olan okulunu 2026-2027 Eğitim ve öğretim dönemine yetiştirmek. Yaklaşık 50 milyon TL’yi aşan inşaat maliyetine rağmen bu projenin tüm sanayicilerimize örnek olmasını istedik” şeklinde konuştu.

“Sanayide arsa sorunu büyüyor”

Kuruvalf olarak katma değerli üretim yaptıklarını söyleyen Mehmet Kurumahmut, sektöre ilk kuruluşları olan Kurmaksan olarak savunma sanayinde F16 Savaş Uçaklarına mermi sandığı, bomba taşıma araçları ve yakıt tankları imalatı yaparak başladıklarını hatırlattı. Sektörde 50 yılı geride bırakmalarına rağmen OSB’lerde arsa bulmakta zorlandıklarını belirten Kurumahmut, Türkiye’de özellikle de sanayi arsalarının üzerine yapılan tesislerden daha pahalı olduğuna dikkat çekti. Bursa’da OSB arazisi için başvuru yapmalarına rağmen hala bir geri dönüş alamadıklarını kaydeden Kurumahmut, “Bakıyoruz ki yeni sanayi bölgelerinde üretimle hiç işi ve mesleği olmayan firmalar yer alıyor. Bu şirketler aldıkları sanayi arsalarını kısa süre sonra ikinci ve üçüncü kişilere devrediyorlar. Ülke olarak +1 tesise ihtiyacımız yok. Olmasına karşı değiliz ama mevcut firmaların büyümesi daha çok istihdama katkı sunması ve katma değerli ürünler üretmesi için şartların iyileştirilmesi ve her firmaya ve şirkete adaletli yaklaşım gerekli. İhtiyacımız olan nitelikli iş gücü ve yetişmiş ara elamandır” diye konuştu.