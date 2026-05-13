Kuşadası'nda gençler 7'nci kez geleceğe koşuyor

Bir Kuşadası geleneği haline gelen Mehmet Nuri Göçen Kültür, Eğitim ve Sanat Vakfı Gençler Geleceğimizdir Koşusu, bu yıl 7inci kez gerçekleştiriliyor.

Mehmet Nuri Göçen Vakfı 7. Gençler Geleceğimizdir Koşusu, 17 Mayıs 2026 Pazar günü saat 09:00’da eşsiz misafirperverlik anlayışı, kendisine ait koyu, sahili, mavi bayraklı plajı, muhteşem doğası ve otelin tüm mekanlarında sergilenen sanat eserleriyle misafirlerine mutlulukla hatırlanacak anlar yaşatan Pine Bay Hotels & Resorts önünden başlayacak.

5 ve 10 kilometrelik iki parkurda düzenlenen koşu, DoubleTree by Hilton Kuşadası önünde sona erecek.

Mehmet Nuri Göçen Kültür, Eğitim ve Sanat Vakfı Hakkında

Çalışanlarının çocuklarına, eğitimini sürdüren çalışanlarına ve ihtiyacı olan gençlere akademik başarılarını gözeterek burs imkânı sağlayan Göçtur, kurucusunun ismini taşıyan Mehmet Nuri Göçen Vakfı bünyesinde 2013 yılından bu yana her yıl, Seramik Çalıştayı, Resim Çalıştayı ve sergi etkinlikleri ile Gençlik Koşuları düzenlemektedir.

Bu etkinliklere ev sahipliği yapan Pine Bay Hotels & Resorts ve Doubletree By Hilton Kuşadası otellerinde yer alan mağazalarda satılan eşyalar vakıf tarafından öğrencilere burs olarak aktarılmaktadır.

İKSEV (İzmir Kültür ve Sanat Vakfı) iş birliği ile İzmir Kültür Festivali kapsamındaki Efes Konserleri organizasyonuna, Kuşadası Belediyesi Uluslararası Neopolis Taş Heykel Sempozyumu, KUSAV ve belediyenin düzenlediği Altın Güvercin ve Kuşadası’nın birçok yerel festivallerine de düzenli desteğini sürdüren Mehmet Nuri Göçen Kültür, Eğitim ve Sanat Vakfı, kamu ve yerel yönetimler iş birliğinde eğitim, sağlık ve yaşamla ilgili diğer konularla da sorumluluk almaktadır.