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Kuşadası’nın sembol oteli konkordato ilan etti

Kuşadası’nın en ünlü otellerinden olan 326 odalı Ladonia Hotels Adakule konkordato ilan etti. Bölgenin sembol turizm tesislerinden biri olan otelin konkordato için mahkemeye başvurması, turizm sektöründe ve ilçede şoka neden oldu

Haber Merkezi
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Kuşadası’nın sembol oteli konkordato ilan etti
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Kuşadası’nın en ünlü otellerinden biri olan 326 odalı Ladonia Hotels Adakule konkordato ilan etti. 

Yıllardır yerli ve yabancı turistlere hizmet veren, Kuşadası’nın simge otellerinden biri olarak gösterilen tesis için mahkeme tarafından konkordato sürecinin başlatıldı.

Yerli ve yabancı turistlerin yıllardır ağırlayan otel, bir dönem Almanya'nın önde gelen tur operatörü Öger Tur tarafından işletilmişti.

İhbar Aydın’da yer alan habere göre konkordato süreci, şirketlerin faaliyetlerini tamamen durdurduğu anlamına gelmiyor. Hukuki süreç kapsamında işletmenin mali yapısının yeniden düzenlenmesi ve borçlarını belirli bir plan çerçevesinde ödeyerek faaliyetlerini sürdürmesi amaçlanıyor.

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