Kutay Alüminyum, verimlilik odaklı yatırımlarıyla büyüyor

ERHAN BEDİR / BURSA

Kurulduğu 2017’den bu yana alüminyum enjeksiyon yöntemi ile otomotive üretim yapan Kutay Alüminyum, hazırladığı 5 yıllık plan ile yatırıma hız verirken büyümesini de ivmelendirecek. Stratejilerini dijitalleşme, otomasyon ve yalın üretim sistemleri üzerine inşa ederek sürdürülebilir bir büyüme hedeflediklerini belirten Kutay Alüminyum ortağı Barış Atamer, “Kutay Alüminyum olarak otomotiv sektörüne yönelik yüksek kaliteli parçalar üreten, yenilikçi ve çözüm odaklı bir tedarikçiyiz. Ağırlıklı olarak süspansiyon parçaları, fren sistemi parçaları, koltuk ekipmanları ve körük parçaları üretiyoruz. Firma olarak 2025 itibarıyla büyüme ivmemizi yukarıya çevirerek Euro bazında yüzde 16 oranında büyüdük. Ayrıca hali hazırda 850 metrekare olan üretim tesisimizi 2 bin metrekareye çıkarmanın heyecanını yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Hedefimiz Kutay Alüminyum olarak Avrupa’ya açılmak”

Bu yıl ayrıca sektör olarak teknolojiye de yatırım yapacaklarının altını çizdi. 850 metrekarelik üretim tesisini 2 bin metrekareye çıkarmak için gün saydıklarını ifade eden Atamer, “Firmamıza yine 900 tonluk tam otomasyonlu pres hücresini kazandıracağız. Görüşme halinde olduğumuz bazı büyük projeler mevcut. Bu projeler için tedarikçi konumuna gelirsek beraberinde ilave yatırımlar gelecektir. 5 yıllık projeksiyonumuzun sonunda yeni yatırımlarımızı hayata geçirmiş olacağız. Kurum içi finansal istikrarı sağlayarak verimlilik ve sertifikasyon süreçlerimizi tamamlayacağız. Otomasyon ağırlıklı olacak makine ve teçhizat yatırımları ile kadromuzu arttırmadan kapasitemizi artırmaya yönelik adımlar atacağız. Yalın üretim modeli konusunda da sektörümüzde örnek gösterilen bir firma olmak istiyoruz” dedi.

“GISS teknolojisini kullanan ilk Bursa firmalarından biri olduk”

Sektörde ilk defa GISS teknolojisi kullanan Bursa firmalarından biri olduklarını kaydeden Barış Atamer, “GISS, sıvı metalin sıcaklığını düşürmeyi ve aşırı ısınmış hamurumsu yapıya geçmesini sağlıyor. Hamurumsu yapıdaki metal alaşım, aşırı ısınmış ve kalıp boşluğundaki ince yerleri verimli bir şekilde doldurabilecek anlamına geliyor. Bu sayede verimliliği arttırdığımız gibi yüzde 10’luk bir fire kaybının da önüne geçmiş oluyoruz. Günümüzde otomotiv sektörü hızla gelişiyor ve tedarikçilerin hem kalite hem de hız açısından üst düzeyde performans göstermesi gerekiyor. Bu değişime ayak uydurmak adına yaptığımız ve yapacağımız yatırımlarla, süreçlerimizi optimize ederek sektörde fark yaratmayı ve müşterilerimize sadece ürün değil, aynı zamanda katma değer sunmanın peşindeyiz. Bu doğrultuda, müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlamak ve onlara özel çözümler sunmak yani “çözüm ortağı olmak” en büyük önceliklerimizden birisi. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını en ince detayına kadar analiz edip, onlara en uygun çözümleri sunarak, uzun vadeli ve sürdürülebilir iş birlikleri kurmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.