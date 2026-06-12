KUTES, CastForge 2026’da Avrupa döküm sanayisinin nabzını tuttu

Döküm ve dövme bileşenlerinden işlenmiş son ürünlere kadar tüm değer zincirini bir araya getiren CastForge 2026, yaklaşık 530 uluslararası katılımcıyı ağırladı. KUTES, fuarda döküm ve talaşlı imalat alanındaki üretim kabiliyetlerini, sürdürülebilirlik yatırımlarını ve dijital dönüşüm çalışmalarını uluslararası ziyaretçilere aktardı. Satışlarının büyük bölümünü ihracat pazarlarından elde eden şirket, başta Almanya olmak üzere birçok ülkeden sektör temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdi. KUTES, mevcut ihracat pazarlarındaki konumunu güçlendirmeye yönelik temaslarının yanı sıra yeni iş birliği fırsatlarını da değerlendirdi.

“Avrupa sanayisi önemli bir dönüşüm sürecinden geçiyor”

CastForge 2026’yı değerlendiren KUTES İcra Kurulu Başkanı Ali Esat Kutmangil, fuarın sektörün mevcut dinamiklerini yakından gözlemlemek açısından önemli bir platform olduğunu belirterek şunları söyledi:

“CastForge, yeni iş fırsatlarının yanı sıra sektörün geleceğine yön veren trendlerin takip edildiği önemli bir buluşma noktası. Bu yıl da müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve sektör temsilcileriyle verimli görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Avrupa sanayisinin sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve tedarik güvenliği ekseninde önemli bir dönüşüm sürecinden geçtiğini görüyoruz. Özellikle OEM ve Tier-1 müşteriler artık fiyatın yanı sıra karbon yönetimi, izlenebilirlik, kalite sürekliliği ve operasyonel dayanıklılık gibi kriterlere çok daha fazla önem veriyor. CastForge kapsamında gerçekleştirdiğimiz görüşmelerin, mevcut iş birliklerimizi daha da güçlendirmesinin yanı sıra yeni pazarlardaki büyüme hedeflerimize de katkı sağlayacak önemli fırsatlar sunacağına inanıyoruz.”

Küresel rekabet koşullarının giderek zorlaştığına dikkat çeken Kutmangil, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Avrupa pazarında talep tarafındaki dalgalanmalar devam ederken enerji maliyetleri, finansmana erişim koşulları ve karbon regülasyonları da sektörün gündemindeki yerini koruyor. Buna rağmen sürdürülebilir üretim altyapısına, dijitalleşmeye ve mühendislik yetkinliğine yatırım yapan şirketlerin rekabette öne çıkacağını düşünüyoruz. KUTES olarak üretimden veri yönetimine, enerji verimliliğinden sürdürülebilirlik uygulamalarına kadar birçok alanda gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla müşterilerimizin değişen beklentilerine yanıt vermeye ve küresel pazarlardaki konumumuzu güçlendirmeye devam ediyoruz.”