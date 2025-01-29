Kutes yüzde 100 yeşil döküm hedefine kararlılıkla ilerliyor

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) eğitim birimi İSO Akademi ve Akbank Dönüşüm Akademisi iş birliğinde, “Sürdürülebilir Üretimin Finansmanı: Küresel Gelişmeler Işığında 2025’e Bakış” başlıklı etkinlik geniş katılımla gerçekleştirildi. Odakule Fazıl Zobu Meclis Salonu’nda düzenlenen etkinlikte yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirliğin finansman üzerindeki önemi ele alındı.

İSO Sürdürülebilirlik ve Koordinasyon Şube Müdürü Gülberk Ertap Kaya'nın modaratörlüğünde gerçekleşen “Sürdürülebilir Üretimin Finansmanı ve Sektör Bazlı İyi Uygulama Örnekleri” başlıklı oturumda Kutes Metal Stratejik Planlama Müdürü Özgün Elden de konuşmacılar arasında yer aldı.

Kutes'in sürdürülebilirlik vizyonu hakkında bilgi veren Elden, karbon yoğun bir geçmişe sahip olan döküm sektöründe yüzde 100 yeşil döküm hedeflerine kararlılıkla ilerlediklerini belirtti. Kısa süre önce Kırklareli ve Edirne’de toplam 26 MW kurulu güce sahip arazi üzeri GES’leri devreye aldıklarını söyleyen Elden, “Tükettiğimiz elektrik enerjisinin % 90’ını yenilenebilir kaynaklardan sağlamayı planlıyoruz. Aynı zamanda GES’lerimiz sayesinde karbon emisyonlarımızı 56 bin tondan 38 bin tona düşürmeyi hedefliyoruz” dedi.

Elden, “2022 yılında ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikası'nı alarak, enerji kaynaklarını daha sürdürülebilir bir şekilde yönetmeye başladık. Ayrıca, Türkak akrediteli ISO 14064 Sertifikasını alan sektörümüzdeki ilk şirket olmayı başardık. Nihai ürünümüzde de karbon ayak izimizi düşürmek için çalışıyoruz. Eritilen metal içeriğindeki geri dönüştürülmüş malzeme oranını %40’tan %75’e çıkardık. Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarımıza devam edeceğiz. Sürdürülebilirliğin sadece çevresel konularla sınırlı olmadığının farkındayız. Faaliyet gösterdiğimiz bölgeler başta olmak üzere ülkemize ve toplumumuza, çalışanlarımıza da katkı sağlamak için çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.