Kuveyt Türk’ün dış ticaret işlem hacmi 16 milyar dolar

Kuveyt Türk, 2023 üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını kamuoyuna açıkladı. Kuveyt Türk’ün toplanan fon büyüklüğü geçtiğimiz yıla göre yüzde 42 artışla 429 milyar TL olurken, kullandırılan fon büyüklüğü de yüzde 50 artış göstererek 296 milyar TL’ye yükseldi. Kuveyt Türk’ün dış ticaret finansmanı yüzde 52 artışla 42 milyar TL’yi aşarken, ilk üç çeyrekteki dış ticaret işlem hacmi 16 milyar doları geçti. Kuveyt Türk, 2023 yılının üçüncü çeyreğindeki net kârını ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 87 artırarak 17 milyar TL’ye çıkardı. Öz varlıklarını 39 milyar TL’ye, aktif büyüklüğünü ise 590 milyar TL’ye ulaştıran Kuveyt Türk, aktif büyüklük açısından bankacılık sektöründe 10. sıradaki yerini korurken, katılım finans kuruluşları arasında ilk sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

“İstikrarlı büyümemiz devam ediyor”

2023 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin görüşlerini açıklayan Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, yaptığı değerlendirmede, “Katılım finans esasları doğrultusunda müşteri deneyimi odaklı yaklaşımımız, teknoloji-inovasyon çalışmalarımız ve dijital dönüşüm yolunda attığımız adımlarla, seçkin finansal ürün ve hizmetleri etkin şekilde tasarruf sahipleriyle ve yatırımcılarla buluşturmaya devam ediyoruz. İhracatın finansmanı, finansal kiralama, yeşil enerji ve tarım bankacılığı odaklandığımız alanların başında geliyor. Eylül sonu itibarıyla dış ticaret finansmanımızın yüzde 52 artışla 42 milyar TL’ye yükselmesini ve aynı dönemdeki dış ticaret işlem hacmimiz 16 milyar USD’yi aşmasını kıymetli buluyoruz. Sektör ortalamasının üzerinde gerçekleşen kullandırılan fon büyümemiz ve yüksek cari fon oranımız pazar payımıza olumlu yansıyor. 2023 yılını, sektörden pozitif yönde ayrışan büyüme performansımızı koruyarak yüzde 3’ler seviyesinde bir pazar payıyla tamamlamayı hedefliyoruz. Müşteri tabanımızı genişleterek tüm müşterilerimizin ilk tercih ettiği finansal çözüm ortağı olmayı önceliyoruz” dedi.