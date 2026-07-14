Kuzey Boru ihracatta yeni sözleşmelere imza attı
Kuzey Boru, yurt dışındaki sulama ve altyapı projelerine yönelik toplam 3,9 milyon dolar tutarında yeni satış sözleşmeleri imzaladı.
Kuzey Boru A.Ş. (KBORU), yurt dışı pazarlardaki ihracat faaliyetleri kapsamında toplam 3,93 milyon dolar tutarında yeni satış anlaşmaları imzaladığını duyurdu.
Sözleşmeler sulama ve altyapı projelerine yönelik boru tedarikini kapsıyor.
Anlaşmaların en büyük bölümünü, Yunanistan'da yürütülen Tavropos Yerel Toprak Islahı Kuruluşu Sulama Şebekelerinin Restorasyonu ve Modernizasyonu Projesi kapsamında gerçekleştirilecek CTP boru satışı oluşturuyor.
Diğer sözleşmeler ise çeşitli ülkelerdeki altyapı yatırımları için koruge ve HDPE boru tedarikini içeriyor.
Kuzey Boru, söz konusu teslimatların 2026 yılı boyunca kademeli olarak tamamlanmasının planlandığını, anlaşmaların 2026 yılı satış hedeflerine katkısının ise yüzde 1,5 seviyesinde olmasının beklendiğini bildirdi.