Kuzey Boru'dan 156 milyon TL'lik yeni satış
Kuzey Boru, yurt içindeki müşterilerine toplam 155,9 milyon TL tutarında HDPE100 ve koruge boru satışı gerçekleştirdi. Şirket, satışın 2026 yılı satış hedeflerine yaklaşık yüzde 1,2 katkı sağlamasını bekliyor.
Kuzey Boru AŞ, yurt içindeki müşterilerine toplam 155,9 milyon TL tutarında HDPE100 ve koruge boru satışı gerçekleştirdi.
Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, yeni iş ilişkisinin 7 Ekim 2026 itibarıyla başlaması öngörülüyor.
Kuzey Boru, söz konusu satış hacminin 2026 yılı satış hedefleri üzerinde yaklaşık yüzde 1,2 oranında etki yaratmasını beklediğini bildirdi.