Kuzey Boru’dan 233,4 milyon TL’lik iki yeni sözleşme

Kuzey Boru, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün (DSİ) açtığı iki ihaleyle ilgili olarak toplamda 233,4 milyon lira değerinde iki sözleşme imzaladığını duyurdu. Konuya ilişkin KAP'a yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“23.01.2024 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapmış olduğumuz bildirimde şirketimizin, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü- 4. Bölge Müdürlüğü (Konya) tarafından gerçekleştirilen 2023/1482495 ihale kayıt numaralı "Ereğli-İvriz Sağ Sahil Sulaması Yenileme HDPE Boru Temini 4. Kısım'' konulu ihaleye katıldığı ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede 1. olduğu bildirilmişti. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü- 4. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu, şirketimize işin uhdemizde kaldığına dair kesinleşme kararını ve sözleşme davetini iletmiştir. Taraflar arasında sözleşme 14.03.2024 (Dün) tarihinde imzalanmıştır. İşin baz bedeli 120.853.766 TL (KDV Dahil) olup sözleşme bedelinin, 2024 yılı 3.çeyrek itibarıyla şirket mali verilerine yansıması beklenmektedir. 17.01.2024 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapmış olduğumuz bildirimde şirketimizin, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü- 4. Bölge Müdürlüğü (Konya) tarafından gerçekleştirilen 2023/1466625 ihale kayıt numaralı ‘"Konya Apa Hotamış 1,2,3, Sulamaları HDPE Boru Temini'' konulu ihaleye katıldığı ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede 1. olduğu bildirilmişti. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü- 4. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu, şirketimize işin uhdemizde kaldığına dair kesinleşme kararını ve sözleşme davetini iletmiştir. Taraflar arasında sözleşme 14.03.2024 (Dün) tarihinde imzalanmıştır. İşin baz bedeli 112.507.646 TL (KDV Dahil) olup sözleşme bedelinin, 2024 yılı 3.çeyrek itibarıyla şirket mali verilerine yansıması beklenmektedir."