Kuzey Sigorta "Kışa Merhaba" partisiyle sektörü bir araya getirdi

Mustafa Tüysüz/Ekonomi

Kuzey Sigorta tarafından düzenlenen organizasyon, sektördeki profesyonellere iş temposunun dışına çıkarak hem yeni yılın gelişini kutlama hem de iş ilişkilerini güçlendirme fırsatı sundu.

Kış temasının hakim olduğu etkinlikte, Karadeniz ezgileri ve Karadeniz mutfağının eşsiz lezzetleri, içten sohbetlerle birleşerek davetlilere unutulmaz anlar yaşattı.

Kuzey Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Emin Yaşacan, gecede yaptığı kısa ama anlamlı konuşmasında şu sözlere yer verdi:

“Sektörün güçlü bağlarını Karadeniz’in eşsiz kültürüyle harmanlayan ve yeni yılı karşılayan bu gecede tüm deniz dostlarını bir arada görmek çok önemli.

Zor zamanlardan geçiyoruz. Anneannemin bir sözü vardı: ‘Hayat bir cefadır ama sefanı da sürmeyi unutma’ derdi. Sefanız bol olsun.”