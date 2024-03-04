Kuzeyboru’dan 7 milyon dolarlık yatırım kararı

Kuzeyboru Yönetim Kurulu, kapasitesi artışına yönelik 7 milyon dolar tutarında yatırım kararı aldı.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, yatırım 3,4 milyon doları üst yapı ürün grubu, 3,6 milyon doları da alt yapı ürün grubu için yapılacak.

Söz konusu yatırımın şirketin üretim kapasitesine etkisinin PPR ek parça üretiminde yüzde 100, PE boru üretiminde yüzde 18 ve koruge boru üretiminde ise yüzde 14 olması bekleniyor.